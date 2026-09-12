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4 loại rau tốt nhất để trồng trong tháng 9

| | Sống

Thời tiết bắt đầu dịu hơn không có nghĩa mùa trồng rau đã kết thúc. Ngược lại, tháng 9 lại là thời điểm thích hợp để gieo một số loại rau ưa mát, nhanh cho thu hoạch.

Khi những ngày nóng nhất dần qua đi, nhiều người thường nghĩ khu vườn cũng sắp bước vào giai đoạn “nghỉ”. Thực tế, một số loại rau lại phát triển thuận lợi hơn khi nhiệt độ bắt đầu giảm.

Chuyên gia thiết kế vườn Jo McGarry (Anh), gợi ý 4 loại rau có thể bắt đầu trồng trong tháng 9. Điểm chung của chúng là chịu được thời tiết mát, không đòi hỏi quá nhiều diện tích và có thể cho rau ăn trong những tháng tiếp theo.

1. Rau cải bó xôi

Rau cải bó xôi (Ảnh: Gardening Know How)

Cải bó xôi, hay rau bina, là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc nhất khi thời tiết chuyển mát. Loại rau này không thích nhiệt độ quá cao và thường sinh trưởng tốt hơn trong điều kiện mát mẻ.

Nếu chọn giống có khả năng chịu lạnh, người trồng có thể bắt đầu hái những lá non trong mùa thu; ở điều kiện thích hợp, cây thậm chí tiếp tục phát triển khi trời lạnh hơn.

Cải bó xôi nên được trồng ở đất tơi xốp, giàu hữu cơ và thoát nước. Đất cần giữ ẩm đều nhưng tránh tưới đến mức úng. Khi thu hoạch, có thể ngắt dần những lá lớn bên ngoài, giữ lại phần lá non ở giữa để cây tiếp tục sinh trưởng.

2. Xà lách rocket

Xà lách rocket (Ảnh: Green Harvest)

Rocket, còn gọi là arugula, nổi bật với vị hơi cay và mùi thơm đặc trưng. Đây cũng là loại rau có tốc độ phát triển khá nhanh nên phù hợp với những người muốn trồng rau trong khoảng thời gian không quá dài.

Jo McGarry cho biết gieo rocket vào tháng 9 vẫn có thể thu được một lứa rau khá tốt trong mùa thu. Khi nhiệt độ giảm sâu hơn, cây sẽ phát triển chậm lại, vì vậy vị trí kín gió và có ánh sáng phù hợp sẽ giúp kéo dài thời gian thu hoạch.

Rocket không cần chờ cây trưởng thành hoàn toàn mới hái. Khi lá đạt kích thước vừa ăn, có thể cắt từng đợt và để cây tiếp tục mọc lá mới.

3. Hành lá

Hành lá (Ảnh: Patch Plants)

Hành lá là lựa chọn đặc biệt phù hợp với những gia đình chỉ có ban công hoặc khoảng trống nhỏ. Cây không chiếm nhiều diện tích, có thể gieo trong chậu, thùng xốp hoặc xen vào những khoảng đất trống giữa các loại rau khác. Nếu chọn giống chịu lạnh, trồng từ tháng 9 giúp cây có thời gian hình thành bộ rễ trước khi thời tiết lạnh hơn.

Để hành phát triển tốt, nên đặt chậu ở nơi có đủ ánh sáng, sử dụng đất thoát nước và giữ ẩm vừa phải. Khi cây lớn, có thể thu hái dần tùy nhu cầu sử dụng thay vì phải nhổ toàn bộ cùng lúc.

4. Xà lách chịu lạnh

Một giống xà lách chịu lạnh (Ảnh: Getty)

Nếu muốn vẫn có rau xanh để hái khi trời trở lạnh, các giống xà lách thích hợp với mùa mát là một lựa chọn đáng thử.

Tháng 9 là thời điểm thuận lợi để cây bắt đầu bén rễ, đặc biệt nếu được trồng tại vị trí tương đối kín gió. Một ưu điểm khác là không nhất thiết phải đợi cả cây cuộn thành bắp mới thu hoạch.

Gia đình có thể hái những lá lớn phía ngoài mỗi khi cần và để phần giữa tiếp tục phát triển. Cách thu hoạch này giúp một cây cho rau qua nhiều lần, phù hợp với những khu vườn nhỏ.

Trồng rau tháng 9 cần lưu ý điều gì?

Không nên chỉ nhìn vào lịch rồi gieo hạt. Nhiệt độ thực tế tại nơi sinh sống mới là yếu tố quan trọng. Bốn loại rau trên đều thích điều kiện tương đối mát, vì vậy ở những khu vực tháng 9 vẫn còn nắng nóng kéo dài, nên chọn vị trí có nắng buổi sáng, tránh nắng gắt vào giữa ngày và chú ý giữ ẩm cho đất.

Ngược lại, khi trời mưa nhiều, điều đáng lo lại là úng rễ. Chậu và thùng trồng cần có lỗ thoát nước, không để đất sũng liên tục.

Tự trồng một vài loại rau tại nhà không chỉ giúp bữa ăn có thêm nguồn thực phẩm tươi mà còn tạo thói quen ăn rau thường xuyên hơn. Gia đình cũng chủ động hơn trong việc lựa chọn đất, nước tưới và cách chăm sóc, từ đó hạn chế phần nào nỗi lo về nguồn gốc thực phẩm. Bên cạnh lợi ích dinh dưỡng, việc chăm cây, tưới rau và thu hoạch mỗi ngày còn là một hoạt động thư giãn, giúp các thành viên có thêm thời gian vận động nhẹ và gần gũi với thiên nhiên hơn.

Nguồn: Expess

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Theo Lam Chi

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
loại rau

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