Loạt người dân chuyển khoản 180 triệu đồng từ 11/2022 đến 5/2025, Nghiêm Tiến Lịch SN 1980 bị khởi tố

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, ngày 18/6 và 10/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nghiêm Tiến Lịch (sinh năm 1980, trú tại Tổ 6 La Khê, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ Luật hình sự. Vụ việc xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 7/2022 đến tháng 3/2025 trên địa bàn phường Yên Nghĩa.

Đối tượng Nghiêm Tiến Lịch

Trước đó, từ tháng 3 đến tháng 5/2025, Công an phường Yên Nghĩa tiếp nhận trình báo của các nạn nhân bị Nguyễn Tiến Lịch lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị hại gồm: anh H.T.A (Sinh năm: 2002: Nơi cư trú: xóm Minh Thắng, Xã Quỳnh Anh, Nghệ An); anh V.V.T (sinh năm 1974, Nơi cư trú: thôn Vĩnh Khê, phường An Hải, Hải Phòng); anh N.T.V (Sinh năm: 1985; Nơi cư trú: Thôn 19/5, xã Phú Trạch, Quảng Trị). Các bị hại trình báo: từ khoảng tháng 11/2022 đến tháng 5/2025, các bị hại đến địa chỉ LK508-DV22 Yên Nghĩa, Hà Nội gặp Nguyễn Tiến Lịch để làm thủ tục đi Hàn Quốc. Họ đã chuyển khoản cho Lịch tổng số tiền là khoảng 179.439.000đ (một trăm bảy mươi chín triệu bốn trăm ba mươi chín nghìn đồng) đặt cọc để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc. Tuy nhiên từ đó đến nay, Nguyễn Tiến Lịch chưa thực hiện cam kết và cũng chưa hoàn trả lại tiền.

Từ vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần thận trọng khi thực hiện các giao dịch dân sự, mua bán, vay mượn, chuyển tiền hoặc giao dịch trên không gian mạng. Khi phát sinh các giao dịch có giá trị lớn, cần kiểm tra kỹ thông tin của đối tác, xác minh rõ nguồn gốc, mục đích và tính hợp pháp của giao dịch; tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP, mật khẩu hoặc dữ liệu cá nhân quan trọng cho người lạ.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội