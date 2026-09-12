Du lịch vị giác: Khám phá thế giới phô mai châu Âu tinh hoa tại Việt Nam

‏Đối với những tín đồ đam mê dịch chuyển, du lịch không chỉ là việc chiêm ngưỡng phong cảnh mà còn là hành trình trải nghiệm văn hóa qua lăng kính ẩm thực. Giữa lòng Việt Nam, bạn không cần phải bay nửa vòng trái đất để tìm kiếm hương vị của những vùng quê châu Âu thanh bình. Chỉ cần thưởng thức qua bộ sưu tập phô mai và bơ thượng hạng từ các thương hiệu trứ danh: Beillevaire, Granarolo, Latteria Soresina, Emmi, Devon Cream Company, Pamplie, Quantum và Olmeda Origenes, cả trời Âu sẽ thu bé lại ngay trên bàn tiệc của bạn.‏

‏Từ những nông trại Pháp trứ danh đến hương vị Beillevaire và Pamplie‏

‏Hành trình vị giác khởi đầu tại nước Pháp lãng mạn, nơi nổi tiếng với nghệ thuật làm bơ và phô mai thủ công lâu đời. Beillevaire mang đến những dòng phô mai tinh tuyển từ các nghệ nhân làm phô mai tâm huyết nhất nước Pháp, giữ trọn vẹn hương vị mộc mạc nhưng đầy kiêu hãnh của đồng quê châu Âu. Bên cạnh đó, bơ và phô mai Pamplie với lớp kem béo ngậy, vàng óng tự nhiên được làm từ nguồn sữa tươi nguyên chất vùng Poitou-Charentes sẽ đánh thức mọi giác quan của bất kỳ thực khách sành sỏi nào khi nghỉ dưỡng tại các khách sạn sang trọng ở Việt Nam.‏

‏Hương vị Ý nồng nàn từ Granarolo, Latteria Soresina và Olmeda Origenes‏

‏Rẽ hướng sang miền đất Địa Trung Hải, nước Ý hiện lên qua những khối phô mai đậm đà bản sắc. Granarolo và Latteria Soresina mang đến thế giới phô mai Ý đích thực – từ những khối Parmesan thơm nức mùi sữa hạt đến phô mai tươi Mozzarella kéo sợi mềm dẻo, hoàn hảo cho những món pizza và mỳ Ý chuẩn vị.‏

‏Hành trình ấy càng thêm phần trọn vẹn khi kết hợp cùng Olmeda Origenes – thương hiệu chuyên cung cấp các sản phẩm thủ công tinh hoa vùng Tây Ban Nha và Địa Trung Hải, mang lại những trải nghiệm ẩm thực đa dạng cho các tín đồ du lịch yêu thích sự kết hợp giữa phô mai và các loại thịt nguội muối.‏

undefined

‏Thụy Sĩ, Anh Quốc và sự hòa quyện toàn cầu cùng Emmi, Devon Cream Company và Quantum‏

‏Đưa tầm nhìn lên những đỉnh núi cao của Thụy Sĩ, phô mai Emmi mang đến hương vị béo ngậy, đậm đà đặc trưng của vùng núi Alps hùng vĩ, làm say lòng du khách trong những buổi tiệc fondue ấm cúng. Trải nghiệm tiếp tục rẽ sang vùng đồng quê nước Anh thanh bình với kem sữa và các sản phẩm bơ sữa trứ danh từ Devon Cream Company, mang lại cảm giác mềm mịn, ngọt ngào khó quên. Cuối cùng, thương hiệu Quantum bổ sung vào bức tranh ẩm thực những dòng sản phẩm sáng tạo và chất lượng cao, hoàn thiện trải nghiệm vị giác toàn cầu ngay tại các nhà hàng fine-dining ở Việt Nam.‏

‏Tại các khách sạn 5 sao, khu nghỉ dưỡng cao cấp và nhà hàng fine-dining ở Việt Nam, phô mai châu Âu không chỉ đơn thuần là nguyên liệu mà đã trở thành điểm nhấn biểu tượng cho phong cách sống thượng lưu. Những tháp phô mai nguyên khối đồ sộ tại quầy Buffet sáng, đĩa Cheese Board được trình bày công phu bên ly vang đỏ dưới ánh hoàng hôn ven biển, hay màn biểu diễn bào phô mai trực tiếp tại bàn (tableside service) đều mang đến cho du khách những khoảnh khắc khoái cảm vị giác đỉnh cao, góp phần hoàn thiện bức tranh du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế ngay trên dải đất hình chữ S.‏

‏Classic Fine Foods đã, đang và sẽ luôn là cầu nối trong việc phát triển văn hóa ẩm thực tại Việt Nam. Classic Fine Foods giúp kết nối tinh hoa ẩm thực thế giới đến gần hơn không chỉ với thực khách Việt mà còn với bè bạn yêu thích du lịch từ khắp năm châu.‏

‏Tìm hiểu thêm và kết nối với Classic Fine Foods tại đây‏

‏Hotline: +84 (0) 909 902 736

‏Website: https://shop.classicfinefoods.vn/‏

‏Email cho chúng tôi: contact@classicfinefoods-vn.com‏