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Ai đã chuyển tiền vào tài khoản Nguyễn Ngọc Sơn SN 2003, khẩn trương liên hệ cơ quan công an để làm việc: Số tiền đã lên đến 598.592.476 đồng

| | Sống

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đề nghị những người từng bị lừa đảo, chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Ngọc Sơn từ ngày 11/9 đến 21/11/2025 liên hệ cơ quan công an để cung cấp thông tin.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đang điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan việc các đối tượng giả danh Công an, Viện Kiểm sát để lừa đảo một người dân với số tiền hơn 598 triệu đồng.

Theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra, người bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Đình Công Minh (SN 2005, trú phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng).

Ngày 27/10/2025, anh Minh bị các đối tượng giả danh Công an, Viện Kiểm sát lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 598.592.476 đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Ngọc Sơn (SN 2003, trú tại thôn Trác Châu, phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng) đã mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng và cung cấp cho các đối tượng sử dụng để nhận tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đề nghị những người từng bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong khoảng thời gian từ ngày 11/9 đến 21/11/2025 và chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Ngọc Sơn liên hệ cơ quan công an để làm việc.

Người bị hại có thể liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng (số 10 Đà Nẵng, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng); cán bộ tiếp nhận Phan Huy Khôi, số điện thoại 0386.969.888.

(Theo Báo điện tử TP Hải Phòng)

Đinh Anh

Đời sống & Pháp luật

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