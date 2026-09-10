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Bắt giam Phó Chủ tịch và Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ

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Bắt giam Phó Chủ tịch và Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ

Phó Chủ tịch và Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục Cảnh sát kinh tế) đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Buôn lậu và Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Bị can Lê Đình Thanh Sơn

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 3 và 10/9/2026, Cục Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (nguyên Giám đốc Sở Y tế, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự; do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn

Bị can Nguyễn Huy Ngọc.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn; Cục Cảnh sát kinh tế đã tổ chức thi hành các Quyết định và Lệnh tố tụng đối với ông Lê Đình Thanh Sơn và ông Nguyễn Huy Ngọc theo đúng quy định pháp luật.

Hiện Cục Cảnh sát kinh tế đang tập trung điều tra làm rõ quy mô, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Theo Minh Tuệ

VTC News

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