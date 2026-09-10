Long Châu và Viatris Việt Nam khởi động chương trình quản lý rối loạn lipid máu trong cộng đồng

‏Sự kiện cũng khẳng định vai trò của nhà thuốc hiện đại trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng: từ nâng cao nhận thức đến hỗ trợ người dân chủ động phòng ngừa và quản lý các yếu tố nguy cơ. ‏

‏Buổi lễ có sự tham dự của bà Radhika Bhalla - Tổng Giám đốc Viatris Việt Nam và Các thị trường liên minh châu Á; bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu; các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành tim mạch; ban lãnh đạo của các đơn vị; cùng hàng trăm dược sĩ. ‏

‏Tại sự kiện, hai đơn vị tái khẳng định mối quan hệ hợp tác bền chặt, được vun đắp trong nhiều năm với tầm nhìn chung lấy con người làm trung tâm; đồng thời cam kết tiếp tục hợp lực hiệu quả trong chương trình quản lý rối loạn lipid máu tại cộng đồng.‏

‏Bà Radhika Bhalla - Tổng Giám đốc Viatris Việt Nam và Các thị trường liên minh châu Á chia sẻ: ‏ ‏"Chúng tôi tin rằng những tiến bộ khoa học chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được chuyển hóa thành các giải pháp thiết thực, giúp người dân tiếp cận thông tin, tư vấn và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe phù hợp. Sự hợp tác giữa Viatris, Long Châu và các hội chuyên khoa là minh chứng cho cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc nâng cao hiệu quả quản lý bệnh và cải thiện chất lượng cuộc sống của người bệnh."‏

‏Bà Radhika Bhalla - Tổng Giám đốc Viatris Việt Nam và Các thị trường liên minh châu Á. ‏

‏Cùng chung tinh thần "vì một Việt Nam khỏe mạnh", bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu, khẳng định: ‏"Dược sĩ cộng đồng ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc đồng hành cùng người dân phòng ngừa và quản lý các bệnh mạn tính. Bên cạnh việc không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ dược sĩ, Long Châu mong muốn thông qua các hoạt động hội thảo, tư vấn và giáo dục sức khỏe cộng đồng, khuyến khích người dân chủ động chăm sóc sức khỏe, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và kiểm soát rối loạn lipid máu hiệu quả hơn. Trước những thách thức sức khỏe thời đại, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy mạng lưới hơn 2.700 nhà thuốc phủ rộng khắp 34 tỉnh thành, đội ngũ hơn 22.000 chuyên viên y tế vững chuyên môn cùng nền tảng công nghệ hiện đại để nâng cao vai trò "cánh tay nối dài" của ngành y tế, đưa các chương trình chăm sóc sức khoẻ đến "gần dân, sát dân" hơn, góp phần quản lý hiệu quả các bệnh lý tim mạch nói riêng và bệnh không lây nhiễm nói chung trong cộng đồng."‏

‏Bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu. ‏

‏Theo các chuyên gia y tế, những năm gần đây, rối loạn lipid máu (còn được gọi là tăng lipid máu hoặc tăng cholesterol máu) đang trở thành mối quan tâm lớn của cộng đồng. Tình trạng này nếu không được kiểm soát và điều trị, các mảng xơ vữa sẽ tích tụ bên trong các mạch máu, có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim, đột quỵ, bệnh mạch vành, bệnh lý động mạch cảnh, bệnh động mạch ngoại biên và đột tử. Đáng chú ý, dù là một trong những yếu tố nguy cơ tim mạch quan trọng, nhưng rối loạn lipid máu thường diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng đặc hiệu, khiến nhiều trường hợp chưa được phát hiện và kiểm soát kịp thời.‏

‏Trước thực trạng đó, Long Châu cùng Viatris Việt Nam khởi động dự án "Hợp tác quản lý rối loạn lipid máu tại cộng đồng", triển khai theo cách tiếp cận đa chiều, kết hợp giữa đào tạo chuyên môn, truyền thông - giáo dục sức khỏe, tầm soát sớm cho cộng đồng và các giải pháp hỗ trợ người bệnh tại Việt Nam. Những nỗ lực này hướng đến góp phần giảm nguy cơ tiến triển xơ vữa động mạch và những biến cố tim mạch nghiêm trọng như: bệnh mạch vành, nhồi máu cơ tim, đột quỵ... từ đó giảm thiểu gánh nặng y tế. ‏

‏Khởi động dự án Hợp tác quản lý rối loạn lipid máu tại cộng đồng, vì một Việt Nam khỏe mạnh.‏

‏Cụ thể, hai bên sẽ triển khai chuỗi chương trình nâng cao nhận thức người dân về rối loạn lipid máu và các bệnh không lây nhiễm trên đa kênh: từ hoạt động tư vấn trực tiếp tại hệ thống nhà thuốc trên cả nước, đến nền tảng truyền thông số, cùng chuỗi hội thảo giáo dục sức khỏe trực tuyến... Với sự đồng hành của những chuyên gia, bác sĩ từ các hội chuyên khoa, các nội dung sẽ giúp người dân hiểu rõ hơn về nguy cơ tim mạch, chủ động kiểm tra sức khỏe, phát hiện sớm rối loạn lipid máu và tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Phát huy mạng lưới truyền thông rộng khắp của Long Châu và sự chung tay của các đơn vị chuyên môn, chương trình kỳ vọng lan tỏa hiệu quả thông điệp chăm sóc sức khỏe chủ động đến hàng triệu gia đình Việt Nam. ‏

‏Song song, hai đơn vị đặc biệt chú trọng tăng cường năng lực chuyên môn và kỹ năng tư vấn cho đội ngũ dược sĩ cộng đồng; từng bước hình thành điểm chạm chăm sóc sức khỏe gần dân, thuận tiện và kết nối hơn với hành trình quản lý bệnh lâu dài. Trong khuôn khổ dự án, dược sĩ trên toàn hệ thống Long Châu sẽ được đào tạo chuyên sâu, nâng cao năng lực tư vấn và hỗ trợ bệnh nhân tăng cường tuân thủ trong điều trị. ‏

‏Chuyên gia đầu ngành tim mạch chia sẻ kiến thức về quản lý rối loạn lipid máu và hỗ trợ người bệnh tuân thủ điều trị.‏

‏Ngay tại buổi lễ, hai đơn vị đã phối hợp tổ chức 3 hội thảo khoa học cho hơn 150 dược sĩ. Tại đây, các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành trong lĩnh vực tim mạch đã mang đến nhiều nội dung chuyên sâu về: liệu pháp nền tảng trong quản lý rối loạn lipid máu, quản lý tăng huyết áp trong cộng đồng, hỗ trợ bệnh nhân tuân thủ điều trị. Đây là những vấn đề phổ biến trong chăm sóc sức khỏe hàng ngày song đòi hỏi sự am hiểu chuyên môn khi tư vấn tại nhà thuốc. Việc liên tục tập huấn, cập nhật kiến thức sẽ giúp đội ngũ chuyên viên y tế tuyến đầu hỗ trợ người dân chính xác và hiệu quả hơn. ‏

‏Đào tạo chuyên môn cho đội ngũ dược sĩ cộng đồng là một trong những trọng tâm của dự án.‏

‏Đáng chú ý, ngay sau lễ khởi động, Long Châu sẽ tổ chức chuỗi "Trạm sức khỏe" tại cộng đồng trên toàn quốc, tạo điều kiện để người dân tiếp cận hoạt động tầm soát nguy cơ, kiểm tra các chỉ số liên quan và được tư vấn về kiểm soát lipid máu miễn phí với các chuyên gia y tế; từ đó chủ động hơn trong việc chăm sóc và quản lý sức khỏe tim mạch lâu dài.‏

‏Chuỗi hoạt động đồng thời đánh dấu hành trình 5 năm hợp tác chiến lược giữa Long Châu và Viatris trong nâng cao sức khỏe người dân. Kể từ năm 2021, hai bên đã phối hợp triển khai nhiều chương trình đào tạo chuyên môn và thực hiện các chương trình tư vấn, giáo dục sức khỏe cộng đồng. ‏

‏Với mạng lưới rộng khắp cùng đội ngũ chuyên viên y tế vững chuyên môn, Long Châu đồng hành cùng người dân trong phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và chủ động quản lý sức khỏe tim mạch.‏

‏Cộng hưởng nguồn lực và thế mạnh của từng đơn vị, Long Châu và Viatris Việt Nam kỳ vọng dự án "Hợp tác quản lý rối loạn lipid máu tại cộng đồng" tiếp tục tạo ra những bước tiến trong cải thiện chất lượng quản lý bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam. Qua đó, hai bên nỗ lực đóng góp thiết thực vào mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho người dân, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.