Lời khuyên đến tất cả các gia đình đang trồng cây lá lốt

Không nên trồng lá lốt ở nơi nắng gắt cả ngày

Lá lốt có thể sinh trưởng tốt trong điều kiện có ánh sáng nhưng thường phù hợp hơn với những vị trí có ánh sáng vừa phải hoặc có bóng râm một phần. Nếu đặt cây ở nơi nắng nóng gay gắt trong thời gian dài, lá có thể nhanh héo, cháy hoặc mất độ xanh.

Vì vậy, các gia đình có thể chọn khu vực có ánh sáng tự nhiên nhưng tránh để cây phải chịu nắng trực tiếp kéo dài, đặc biệt vào những thời điểm nhiệt độ ngoài trời cao.

Nếu trồng trong chậu, cũng nên quan sát phản ứng của cây để điều chỉnh vị trí thay vì cố định chậu ở một nơi quanh năm.

Không nên tưới quá nhiều khiến đất luôn sũng nước

Lá lốt cần độ ẩm để phát triển, nhưng đất quá ướt trong thời gian dài lại có thể ảnh hưởng đến bộ rễ. Đây là tình trạng dễ gặp khi cây được trồng trong chậu hoặc thùng xốp và gia đình có thói quen tưới nhiều lần trong ngày.

Trước khi tưới, nên kiểm tra độ ẩm của đất. Nếu đất vẫn còn ẩm, có thể chờ thêm thay vì tiếp tục bổ sung nước. Chậu hoặc thùng trồng lá lốt cũng cần có lỗ thoát nước phù hợp để nước không bị giữ lại quá lâu quanh rễ.

Không nên để bụi lá lốt quá rậm

Lá lốt có thể phát triển thành bụi với nhiều lá mọc dày. Nếu để cây phát triển hoàn toàn tự nhiên mà không tỉa bớt, phần bên trong bụi có thể trở nên bí và khó quan sát.

Gia đình nên định kỳ loại bỏ những lá già, lá vàng, lá bị dập hoặc có dấu hiệu bất thường. Những phần cây phát triển quá dày cũng có thể được tỉa bớt để bụi cây thông thoáng hơn. Việc này đồng thời giúp dễ phát hiện sâu, côn trùng hoặc những thay đổi bất thường trên lá.

Không nên lạm dụng phân bón

Lá lốt được trồng để sử dụng làm thực phẩm, nên càng không nên có tâm lý bón càng nhiều phân thì cây càng nhanh lớn. Việc sử dụng phân bón quá mức có thể ảnh hưởng đến đất và cây, trong khi không cần thiết nếu cây đang sinh trưởng bình thường.

Gia đình nên lựa chọn loại phân phù hợp với cây trồng ăn lá và sử dụng theo đúng hướng dẫn. Nếu sử dụng các sản phẩm bảo vệ thực vật, cần tuân thủ hướng dẫn trên nhãn, đặc biệt là thời gian cách ly trước khi thu hoạch.

Với những bụi lá lốt trồng tại nhà, việc chăm sóc đất, tưới nước và bảo đảm ánh sáng phù hợp thường quan trọng không kém việc bổ sung phân bón.

Không nên hái trụi lá một lần

Khi bụi lá lốt phát triển tốt, nhiều gia đình có thể hái một lượng lớn để dùng hoặc chế biến nhiều món cùng lúc. Tuy nhiên, không nên thường xuyên hái sạch toàn bộ lá và chồi non trên một bụi.

Nên thu hái từng đợt, giữ lại một phần lá và các bộ phận đang phát triển để cây tiếp tục quang hợp và phục hồi. Những lá đạt kích thước phù hợp có thể được thu hoạch trước, trong khi lá non tiếp tục được giữ lại cho các đợt sau.

Cách thu hái hợp lý vừa giúp có lá sử dụng thường xuyên, vừa duy trì bụi cây trong thời gian dài.

Cần kiểm tra lá trước khi hái để sử dụng

Không phải lá nào trên cây cũng phù hợp để sử dụng làm nguyên liệu nấu ăn. Trước khi thu hái, nên quan sát xem lá có bị sâu ăn, dập nát, úa vàng hoặc xuất hiện các đốm bất thường hay không.

Những lá có dấu hiệu hư hỏng nên được loại bỏ thay vì cố tận dụng. Nếu cây vừa được xử lý bằng thuốc bảo vệ thực vật, cần bảo đảm đã hết thời gian cách ly theo hướng dẫn trước khi thu hoạch.

Đối với cây trồng tại nhà, việc hạn chế sử dụng hóa chất không cần thiết và ưu tiên các biện pháp chăm sóc phù hợp cũng giúp việc thu hoạch thuận tiện hơn.

Rửa kỹ lá trước khi ăn

Dù lá lốt được trồng trong vườn nhà hay trong chậu, bề mặt lá vẫn có thể tiếp xúc với đất, bụi bẩn, côn trùng và các tác nhân khác trong quá trình sinh trưởng.

Vì vậy, sau khi thu hoạch, cần nhặt bỏ lá hỏng rồi rửa kỹ dưới vòi nước sạch trước khi chế biến. Nếu sử dụng lá để ăn sống hoặc cho vào những món không được nấu kỹ, càng cần chú ý đến khâu vệ sinh.

Ngoài ra, không nên để lá đã hái ở nơi nóng hoặc ẩm quá lâu. Nếu chưa sử dụng ngay, có thể bảo quản phù hợp để hạn chế tình trạng lá nhanh hỏng.