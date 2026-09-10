AI đang giúp những người làm việc linh hoạt lấy lại thời gian như thế nào?

Khi cách làm việc trở nên linh hoạt hơn, áp lực không chỉ đến từ khối lượng công việc mà còn từ việc phải liên tục chuyển đổi giữa nhiều loại tác vụ. Một người làm sáng tạo có thể vừa lên ý tưởng, xử lý nội dung, trao đổi với khách hàng vừa theo dõi tiến độ dự án; một nhân sự văn phòng cũng có thể đồng thời xử lý email, báo cáo, thuyết trình và họp ở nhiều địa điểm khác nhau.

Điều này đặt ra yêu cầu mới với thiết bị cá nhân: đủ gọn để theo người dùng từ văn phòng đến quán cà phê, phòng họp hay những chuyến công tác, nhưng vẫn phải duy trì được mạch công việc và xử lý nhiều tác vụ vốn quen thuộc trên máy tính. HUAWEI MatePad Air - chiếc máy tính bảng mỏng nhẹ nhất mà "ông lớn công nghệ Trung Hoa" Huawei từng ra mắt - là một ví dụ cho hướng phát triển này, khi kết hợp thiết kế mỏng nhẹ với bộ công cụ làm việc kiểu PC và các tính năng AI được tích hợp trực tiếp vào những ứng dụng người dùng sử dụng hằng ngày.

Công việc hiện đại ngày càng linh hoạt, đòi hỏi thiết bị làm việc phải có tính di động cao

Khi AI xử lý những phần việc tốn thời gian

Một trong những nâng cấp đáng giá trên MatePad Air nằm ở việc AI được đưa trực tiếp vào bộ ứng dụng văn phòng WPS Office PC thay vì hoạt động như một công cụ độc lập. Ví dụ, với một tài liệu PDF dài, người dùng có thể yêu cầu WPS AI tóm tắt các ý chính trước khi đọc chi tiết. Từ nội dung đã có, AI tiếp tục hỗ trợ chỉnh sửa văn bản, xử lý bảng tính hoặc tạo bản nháp slide đầu tiên. Cách làm này giúp giảm bớt các bước sao chép nội dung sang một chatbot khác rồi quay lại ứng dụng làm việc.

WPS Office PC trên MatePad Air cũng hỗ trợ Online Collaboration, cho phép người dùng cùng khách hàng, đối tác cùng cập nhật thông tin vào một file trực tuyến theo thời gian thực. Điều này giúp tối ưu quy trình làm việc nhóm, loại bỏ hoàn toàn việc tải xuống và gửi nhiều phiên bản file qua lại phức tạp.

Trong giai đoạn hiện tại, Huawei cũng dành tặng một năm sử dụng WPS AI cho người mua một số dòng máy tính bảng của hãng, qua đó giúp người dùng trải nghiệm đầy đủ các công cụ AI ngay trong quy trình làm việc thường ngày.

WPS Office PC tích hợp các công cụ AI thông minh, hỗ trợ người dùng giải quyết công việc dễ dàng hơn

Đối với những người làm công việc sáng tạo, ứng dụng GoPaint được bổ sung công cụ AI Color Card, cho phép phân tích hình ảnh tham chiếu để đề xuất bảng phối màu gợi ý. Người dùng cũng có thể tạo chuyển động cho các bức vẽ nhờ tính năng Animation (hoạt họa), hoặc kết nối với các ứng dụng dựng video như Filmora hay CapCut để tạo ra các sản phẩm mang dấu ấn cá nhân của mình.

Ứng dụng HUAWEI Notes lại tập trung nhiều hơn vào ghi chú và tự học. Tính năng mới AI Tutor cho phép người dùng khoanh trực tiếp một bài toán hoặc nội dung cần giải thích trên trang ghi chú để AI phân tích và hướng dẫn cách giải theo từng bước. Khi gặp các tài liệu hay kiến thức mới cần xử lý gấp, người dùng có thể chủ động khoanh vùng nội dung để AI hỗ trợ phân tích, tối ưu thời gian học tập và nâng cao năng suất cá nhân.

Ngoài ra, HUAWEI Notes vẫn duy trì các tính năng AI quen thuộc như Handwriting Enhancement (làm đẹp nét chữ viết tay - áp dụng với tiếng Anh và tiếng Trung) hay AI Equation Recognition (chuyển đổi chữ viết tay thành công thức và đưa ra kết quả tính toán), đồng thời cung cấp đa dạng lựa chọn bìa sổ, mẫu giấy, để cá nhân hóa không gian ghi chép, lập kế hoạch hay phác thảo ý tưởng.

Thay đổi nơi làm việc mà không đánh đổi hiệu suất

Không chỉ nâng cấp về phần mềm, HUAWEI MatePad Air còn được thiết kế theo hướng "trạm làm việc di động", sẵn sàng đồng hành với người dùng làm việc ở bất cứ đâu.

Máy mỏng chỉ 5,3mm, khối lượng 509g và sử dụng thân kim loại nguyên khối. Khi kết hợp với bàn phím, chuột và HUAWEI M-Pencil Pro, tổng trọng lượng của bộ thiết bị vẫn ở khoảng 800 gram.

M-Pencil Pro cũng được mở rộng vai trò ngoài viết và vẽ. Trong lúc trình chiếu, người dùng có thể sử dụng chế độ Air Mouse để cuộn nội dung hoặc chuyển slide bằng thao tác trên thân bút. Laser Pointer tích hợp giúp chiếc bút có thể đảm nhiệm thêm vai trò của một thiết bị hỗ trợ thuyết trình mà không cần mang theo presenter riêng.

Với những người thường xuyên xử lý email, báo cáo, proposal hay nội dung bằng tiếng Việt, Huawei cũng cải thiện khả năng gõ và nhận diện tiếng Việt trên WPS Office. Đây không phải một thay đổi dễ tạo ấn tượng ngay trên bảng thông số, nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm khi phải soạn thảo văn bản trong thời gian dài.

Máy sử dụng màn hình OLED PaperMatte 12 inch độ phân giải 2.8K, với viền mỏng và tỷ lệ hiển thị trên thân máy đạt 92%. Công nghệ PaperMatte giúp loại bỏ phản chiếu ánh sáng và tạo độ ma sát nhẹ khi thao tác cùng bút cảm ứng, mang lại cảm giác viết vẽ tự nhiên như trên giấy. Nhờ khả năng chống chói vượt trội kết hợp cùng tấm nền OLED chuẩn màu, thiết bị đảm bảo hiển thị sắc nét ngay cả khi người dùng làm việc ngoài trời, trong quán cà phê hay dưới các nguồn sáng phức tạp.

Viên pin 10.100 mAh đi cùng sạc nhanh HUAWEI SuperCharge 66 W giúp thiết bị đáp ứng các phiên làm việc kéo dài. Theo công bố của Huawei, máy có thể đạt khoảng 10 giờ xem video trực tuyến hoặc 8 giờ họp trực tuyến. Hệ thống sáu loa HUAWEI Sound phục vụ cả nhu cầu hội họp và giải trí khi người dùng không ở cạnh hệ thống âm thanh ngoài.

Một thiết bị cho những "workflow không cố định"

Huawei định vị MatePad Air ở phân khúc máy tính bảng cao cấp phục vụ công việc và sáng tạo di động, thay vì chỉ đóng vai trò một thiết bị giải trí. Khái niệm "hiệu suất chuẩn PC" trên sản phẩm vì vậy phù hợp hơn khi được hiểu là khả năng đảm nhiệm những workflow vốn thường được xử lý trên máy tính trong một số tình huống, chẳng hạn soạn thảo tài liệu, làm slide, ghi chú, họp trực tuyến hay sử dụng các công cụ AI.

Những công việc phụ thuộc vào phần mềm desktop chuyên dụng hoặc quy trình xử lý phức tạp vẫn phù hợp hơn với máy tính truyền thống. Tuy nhiên, với nhóm người thường xuyên phải thay đổi nơi làm việc và không muốn mang theo một thiết bị nặng, việc đưa những tác vụ phổ biến lên một bộ máy khoảng 800 gram tạo ra lựa chọn linh hoạt hơn.

Với mức giá 23,9 triệu đồng, MatePad Air hướng đến nhóm người đi làm sẵn sàng chi cho thiết kế mỏng nhẹ, màn hình OLED PaperMatte và bộ công cụ làm việc di động hoàn chỉnh.

Ở mức ngân sách thấp hơn, Huawei vẫn có các lựa chọn như MatePad 11.5 Tiêu Chuẩn hoặc PaperMatte, phù hợp cho sinh viên và người dùng trẻ. Dòng máy này cũng hỗ trợ WPS Office và chương trình một năm WPS AI, cho phép người dùng tiếp cận các công cụ học tập và làm việc thông minh mà không nhất thiết phải lựa chọn phân khúc Air cao cấp.

