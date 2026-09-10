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5 dấu hiệu cảnh báo rắn đang xuất hiện quanh nhà

| | Sống

Một số dấu hiệu xuất hiện trong sân vườn, nhà kho hoặc quanh khu vực sinh hoạt có thể cho thấy rắn đang ẩn náu gần đó.

1. Bất ngờ phát hiện da rắn lột

Da rắn lột là một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất. Trong quá trình phát triển, rắn phải thay lớp da cũ và thường tìm những nơi kín đáo, có độ ẩm hoặc vật thể để hỗ trợ quá trình lột da.

Nếu phát hiện một đoạn da rắn trong bụi cây, dưới đống lá, nhà kho, mái hiên hoặc những góc ít người lui tới, không nên chủ quan. Điều này cho thấy ít nhất đã có rắn xuất hiện trong khu vực.

Tuy nhiên, chỉ dựa vào da lột không thể xác định chính xác rắn vẫn đang ở đó. Gia chủ nên kiểm tra và dọn dẹp những nơi có khả năng trở thành chỗ trú ẩn.

5 dấu hiệu cảnh báo rắn đang xuất hiện quanh nhà- Ảnh 1.

Rắn vào nhà (Ảnh minh họa)

2. Chuột, ếch, thằn lằn quanh nhà giảm bất thường

Rắn là động vật ăn thịt, nhiều loài săn các con mồi như chuột, ếch, nhái, thằn lằn hoặc các động vật nhỏ khác.

Nếu một khu vực trước đây thường xuyên có chuột, ếch hoặc thằn lằn nhưng số lượng giảm rõ rệt mà không có nguyên nhân dễ nhận thấy, sự xuất hiện của động vật săn mồi là một khả năng cần lưu ý.

Đặc biệt, nếu hiện tượng này đi kèm những dấu hiệu khác như da rắn lột, phân bất thường hoặc dấu vết di chuyển trong bụi cỏ, gia chủ càng nên thận trọng.

3. Xuất hiện dấu vết di chuyển trong cỏ, lá hoặc đất mềm

Rắn di chuyển bằng cách uốn cong cơ thể, vì vậy trên nền đất mềm, cát hoặc lớp lá khô đôi khi có thể để lại dấu vết.

Ở những khu vực cỏ mọc dày, lá cây phủ kín hoặc lâu ngày không được dọn dẹp, những đường đi nhỏ bị ép xuống có thể là dấu hiệu cần chú ý.

Dù vậy, dấu vết này không phải bằng chứng chắc chắn có rắn bởi nhiều loài động vật khác cũng có thể tạo ra những đường di chuyển tương tự. Vì thế, cần xem xét cùng các dấu hiệu khác thay vì chỉ dựa vào một dấu vết đơn lẻ.

4. Thường xuyên bắt gặp rắn ở một khu vực

Nếu gia đình liên tục nhìn thấy rắn trong sân, vườn, nhà kho, khu vực để đồ hoặc gần chuồng gia súc, đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy môi trường xung quanh có thể đang đáp ứng nhu cầu sinh sống của chúng.

Rắn có thể tìm đến vì nơi này có nguồn thức ăn, nước uống hoặc những vị trí kín để tránh kẻ săn mồi.

Khi phát hiện rắn, tuyệt đối không nên dùng tay bắt, chọc hoặc cố dồn chúng vào góc. Việc phân biệt rắn độc và rắn không độc chỉ bằng mắt thường cũng có thể rất khó khăn.

5. Xuất hiện mùi hôi lạ ở những góc ít sử dụng

Một số loài rắn có thể để lại mùi hôi hoặc mùi xạ khá đặc trưng, nhất là khi chúng ẩn náu lâu ngày trong kho, gầm cầu thang, góc sân hoặc những nơi kín, ẩm và ít người qua lại.

Nếu quanh nhà bất ngờ xuất hiện mùi lạ kéo dài mà không tìm thấy nguồn rõ ràng, gia đình nên kiểm tra kỹ các khu vực khuất, nhiều đồ đạc hoặc có khe hở. Tuy nhiên, mùi hôi không phải dấu hiệu đủ để khẳng định chắc chắn có rắn, mà chỉ nên xem là một tín hiệu cần lưu ý thêm.

Không nên tự ý bắt rắn

Khi phát hiện rắn, điều quan trọng nhất là giữ khoảng cách an toàn và đưa trẻ nhỏ, người cao tuổi cùng vật nuôi tránh xa khu vực đó. Không nên dùng tay, gậy hoặc các dụng cụ để cố bắt hay dồn rắn.

Nếu không may bị rắn cắn, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được đánh giá và xử trí. Không nên tự rạch vết cắn, hút nọc độc bằng miệng hoặc áp dụng các biện pháp dân gian chưa được chứng minh.

Cách phòng ngừa hiệu quả không chỉ là tìm cách "đuổi rắn" mà quan trọng hơn là giảm những điều kiện khiến chúng muốn ở lại.

Gia đình nên phát quang bụi rậm, cắt cỏ, dọn đống lá mục, hạn chế tích trữ vật liệu cũ ngoài trời và kiểm soát chuột quanh nhà. Các khe hở ở cửa, tường, nền nhà cũng nên được kiểm tra và bịt kín phù hợp.

Thấy rắn chui vào gầm tủ nên làm gì đầu tiên?

Theo Minh Khang (t/h)

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
rắn

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