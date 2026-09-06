4 dấu hiệu cảnh báo rắn đang xuất hiện quanh nhà

Da rắn lột

Một trong những dấu hiệu đáng chú ý là phát hiện da rắn lột trong vườn, kho chứa đồ, bụi cây, đống củi hoặc những góc khuất quanh nhà.

Rắn thường lột da trong quá trình sinh trưởng. Lớp da cũ có thể bị bỏ lại trên mặt đất, mắc trong bụi cây hoặc nằm ở những vị trí kín đáo. Nếu liên tục phát hiện da rắn tại một khu vực, gia đình nên thận trọng vì đây là bằng chứng cho thấy rắn đã từng xuất hiện ở đó.

Tuy nhiên, da rắn lột không cho biết chính xác con rắn vẫn còn ở gần đó. Vì vậy, không nên dựa vào dấu hiệu này để tự tìm kiếm hoặc thò tay vào những nơi nghi có rắn.

Những vệt trườn bất thường trên nền đất

Ở những khu vực có nền đất mềm, cát hoặc lớp bùn ẩm, rắn có thể để lại dấu vết di chuyển kéo dài trên mặt đất. Nếu phát hiện những đường trườn bất thường xuất hiện lặp lại quanh bụi cây, tường rào, khu vực chứa đồ hoặc gần chuồng nuôi, đây cũng là một dấu hiệu cần lưu ý.

Rắn vào nhà (Ảnh minh họa)

Những dấu vết này không phải lúc nào cũng dễ nhận diện và có thể bị nhầm với dấu vết của các loài động vật khác. Vì vậy, chúng chỉ nên được xem là một dấu hiệu cảnh báo kết hợp với những dấu hiệu khác.

Chuột, ếch, cóc giảm bất thường

Nguồn thức ăn cũng là yếu tố quyết định rắn có tìm đến một khu vực hay không. Nhiều loài rắn ăn chuột, ếch, cóc, thằn lằn hoặc các động vật nhỏ khác. Vì vậy, nếu quanh nhà có nhiều chuột, ếch, cóc hoặc các loài con mồi khác, khu vực này có thể trở thành nơi rắn kiếm ăn.

Ngược lại, việc các loài động vật nhỏ vốn thường xuất hiện quanh nhà giảm bất thường cũng có thể là một dấu hiệu gián tiếp cần chú ý, dù không thể khẳng định nguyên nhân là do rắn.

Do đó, việc kiểm soát chuột, dọn dẹp khu vực ẩm thấp và hạn chế những nơi động vật có thể trú ẩn là một trong những cách giúp giảm khả năng rắn tìm đến.

Chó, mèo đột nhiên chú ý một góc khuất

Chó, mèo có thể phát hiện chuyển động hoặc mùi của động vật mà con người không nhận ra. Nếu thú nuôi đột nhiên sủa, rình, né tránh hoặc liên tục chú ý đến một bụi cây, đống củi hay góc tối, gia đình không nên vội tiến lại gần kiểm tra bằng tay. Đây không phải dấu hiệu chắc chắn có rắn, nhưng trong những khu vực vốn có nguy cơ xuất hiện rắn, đó là lý do để mọi người quan sát từ khoảng cách an toàn.

Thời tiết ấm và ẩm, nguồn thức ăn dồi dào có thể khiến nhiều loài rắn hoạt động mạnh hơn. Ở Việt Nam, thời điểm rắn xuất hiện có thể khác nhau tùy từng loài và từng khu vực. Trong giai đoạn này, việc phát quang bụi rậm, dọn lá khô, sắp xếp lại đống củi và vật liệu quanh nhà, bịt các khe hở và hạn chế nơi chuột có thể trú ngụ sẽ giúp giảm những điều kiện thuận lợi cho rắn.

Điều quan trọng nhất là không chủ động bắt hoặc đuổi rắn bằng tay, ngay cả khi con vật có vẻ nhỏ hoặc đang nằm bất động. Khi phát hiện rắn trong nhà, hãy đưa trẻ nhỏ và vật nuôi ra xa, giữ khoảng cách với con vật và liên hệ người có kinh nghiệm hoặc đơn vị chuyên môn để xử lý.

Đặc biệt, nếu chẳng may bị rắn cắn, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế. Không nên tự rạch vết cắn, hút nọc độc, đắp lá hoặc dùng các biện pháp dân gian vì có thể làm tình trạng tổn thương nghiêm trọng hơn.