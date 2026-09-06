3 sai lầm cực nguy hiểm khiến rắn dễ tấn công người

Theo những người có kinh nghiệm cứu hộ và xử lý rắn, nguyên tắc quan trọng nhất khi gặp rắn là không chủ động tiếp cận. Trong đa số trường hợp, rắn không chủ động tìm người để tấn công mà chỉ phản ứng khi cảm thấy nguy hiểm hoặc bị dồn vào tình thế không thể bỏ chạy.

1. Cố bắt hoặc đánh chết rắn

Đây là một trong những sai lầm nguy hiểm nhất.

Khi phát hiện rắn trong nhà, nhiều người có phản xạ lấy gậy, chổi hoặc các vật dụng khác để đánh, chọc hoặc tìm cách bắt con vật. Tuy nhiên, hành động này có thể khiến rắn chuyển từ trạng thái tìm cách lẩn tránh sang phòng vệ.

Đặc biệt, việc dùng tay bắt rắn hoặc cố khống chế chúng ở khoảng cách gần tiềm ẩn nguy cơ bị cắn rất cao. Ngay cả khi một con rắn có vẻ bất động, người dân cũng không nên chủ quan hoặc cho rằng nó không nguy hiểm.

Theo chuyên gia, phần lớn các trường hợp bị rắn cắn xảy ra khi con người chủ động tìm cách bắt hoặc đánh chết rắn.

Vì vậy, khi phát hiện rắn, thay vì tìm cách tiêu diệt, cách an toàn hơn là giữ khoảng cách và tìm người có chuyên môn để xử lý.

Ảnh minh họa.

2. Dồn rắn vào góc hoặc chặn đường thoát

Một con rắn đang tìm cách bỏ chạy thường ít có lý do để tiến về phía con người. Ngược lại, nếu bị bao vây, dồn vào góc hoặc chặn mất đường thoát, nó có thể coi con người là mối đe dọa.

Đây cũng là lý do việc cố dùng chổi, gậy hoặc các vật dụng để dồn rắn ra khỏi nhà có thể phản tác dụng.

Nếu phát hiện rắn trong nhà, việc đầu tiên nên làm là đưa trẻ nhỏ và vật nuôi ra khỏi khu vực nguy hiểm, sau đó giữ khoảng cách với con vật. Nếu có thể, tạo một không gian để rắn tự tìm đường thoát thay vì vây bắt.

Trong trường hợp gặp rắn khi đi rừng, leo núi hoặc ở khu vực nông thôn, tốt nhất nên chủ động nhường đường và chọn hướng khác. Không nên cố vượt qua vị trí con rắn đang nằm hoặc tìm cách xua đuổi nó.

3. Lại quá gần để quan sát hoặc chụp ảnh

Một sai lầm khác thường xuất phát từ tâm lý tò mò. Nhìn thấy một con rắn có vẻ nhỏ, nằm im hoặc không có dấu hiệu hung dữ, nhiều người tiến lại gần để quan sát, quay video hoặc chụp ảnh.

Khoảng cách càng gần, nguy cơ xảy ra va chạm càng lớn. Rắn có thể phản ứng rất nhanh khi bất ngờ bị chạm vào hoặc cảm thấy con người đang tiến sát.

Đáng chú ý, người dân cũng không nên cố đánh giá một con rắn có nguy hiểm hay không chỉ dựa vào màu sắc, hình dáng đầu hoặc con ngươi. Nhiều loài rắn vô hại có ngoại hình tương tự rắn độc, trong khi một số loài rắn độc lại có vẻ ngoài khá bình thường.

Nếu không có kiến thức chuyên môn, nguyên tắc an toàn nhất là không tiếp cận bất kỳ con rắn nào.

Gặp rắn, điều quan trọng nhất là giữ khoảng cách

Mùa mưa, rắn có thể theo nước hoặc chủ động tìm nơi khô ráo, kín đáo và có nguồn thức ăn để trú ẩn. Vì vậy, nguy cơ bắt gặp rắn quanh nhà, trong vườn hoặc tại các khu vực tự nhiên có thể tăng lên.

Khi đi ngoài trời, người dân nên mang giày, mặc quần dài, quan sát kỹ vị trí đặt chân và sử dụng đèn pin khi di chuyển ban đêm. Không nên thò tay vào bụi rậm, đống lá, khe đá hoặc những nơi khuất tầm nhìn.

Nếu chẳng may bị rắn cắn, cần giữ bình tĩnh, hạn chế vận động vùng bị cắn, tháo nhẫn, vòng hoặc vật dụng có thể gây chèn ép khi chi sưng và nhanh chóng đến cơ sở y tế. Nếu an toàn, có thể ghi nhớ hoặc chụp ảnh con rắn từ khoảng cách an toàn để hỗ trợ bác sĩ xác định hướng điều trị.

Tuyệt đối không tự rạch vết thương, hút nọc độc, đắp lá hoặc sử dụng các phương pháp dân gian chưa được kiểm chứng.

Gặp rắn, cách an toàn nhất không phải là tìm cách đánh thắng nó, mà là giữ khoảng cách và để nó có đường thoát.