Phát hiện ổ rắn trong vườn nhà nên làm gì đầu tiên?

Một con rắn xuất hiện trong vườn đã đủ khiến nhiều người giật mình, huống hồ nhìn thấy nhiều con cùng tập trung quanh một hốc đất, đống gạch hay bụi cây. Phản xạ thường gặp là lấy gậy chọc vào bên trong, lật đồ vật lên kiểm tra hoặc tìm cách đuổi rắn đi ngay. Tuy nhiên, đây lại là lúc mọi người cần hạn chế tiếp cận khu vực đó nhất.

Việc đầu tiên: Lùi ra xa và không động vào vị trí nghi có ổ rắn

Nếu nhìn thấy nhiều con rắn, rắn liên tục ra vào một vị trí hoặc phát hiện rắn cùng trứng, trước tiên hãy giữ khoảng cách, đồng thời đưa trẻ nhỏ và vật nuôi ra khỏi khu vực. Không dùng tay, gậy, xẻng để thọc vào hốc nhằm kiểm tra bên trong. Mọi người cũng không nên tự lật chậu cây, tấm tôn, đống củi, gạch đá đang che phía trên. Việc chủ động tiếp cận, dồn ép hoặc cố bắt rắn có thể làm tăng nguy cơ bị cắn. Đặc biệt, khi chưa nhận diện được loài, không nên nhìn màu sắc, kích thước hay hình dạng đầu rồi tự kết luận rắn có độc hay không. Nếu cần ghi lại hình ảnh để hỗ trợ nhận diện, hãy chụp từ khoảng cách an toàn và sử dụng chức năng zoom thay vì tiến sát.

Thấy rắn chui vào một chỗ chưa chắc đã có ổ

Một con rắn chui xuống hốc đất hay biến mất dưới đống gỗ chưa đủ để khẳng định bên trong có cả ổ rắn. Những nơi kín, ít bị xáo trộn có thể được rắn tận dụng để trú ẩn, nghỉ hoặc tìm con mồi. Vì vậy, gia đình không nên vì nhìn thấy một con rắn chui vào bụi cây mà đào bới khu vực xung quanh để tìm ổ. Ngược lại, nếu quan sát thấy nhiều cá thể tập trung, rắn thường xuyên xuất hiện tại cùng một vị trí hoặc có trứng, càng không nên tự kiểm tra sâu hơn để xác nhận.

Vậy ổ rắn trong vườn nên xử lý thế nào?

Nếu thực sự nghi có nhiều rắn trú bên trong, hãy tạm thời khoanh khu vực và hạn chế người qua lại. Với vị trí nằm gần cửa nhà, lối đi, nơi trẻ chơi hoặc vật nuôi thường xuyên xuất hiện, việc này càng cần được thực hiện ngay. Sau đó, cách thận trọng là liên hệ người có kinh nghiệm xử lý, di dời rắn hoặc đơn vị cứu hộ động vật hoang dã phù hợp tại địa phương. Điều này đặc biệt quan trọng nếu không xác định được loài, nghi có rắn độc, có nhiều cá thể hoặc rắn đang ẩn trong một vị trí khó quan sát. Người không có kỹ năng và dụng cụ phù hợp không nên tự bắt từng con rồi cho vào bao, thùng hay tìm cách mang chúng đi nơi khác. Gia đình cũng tuyệt đối không nên đổ xăng, dầu, thuốc trừ sâu, hóa chất, nước sôi hoặc đốt khu vực với mục đích ép rắn bò ra. Những cách này vừa tạo thêm nguy cơ từ lửa, hóa chất, vừa có thể khiến rắn hoảng loạn và di chuyển khó lường. Nếu phát hiện trứng, cũng không nên tự cầm, đập hoặc di chuyển khi chưa biết rõ tình trạng rắn xung quanh. Tốt nhất nên để người có chuyên môn kiểm tra cùng toàn bộ khu vực.

Chỉ dọn ổ sau khi đã chắc chắn khu vực an toàn

Sau khi rắn được xử lý hoặc di dời và khu vực đã được xác định an toàn, gia đình mới nên thu dọn nơi chúng từng trú ẩn. Đống gỗ, gạch đá, tấm tôn cũ, chậu cây bỏ không và những vật liệu chất lâu ngày nên được sắp xếp hoặc loại bỏ. Khi dọn, mọi người vẫn nên mang giày kín và không đưa tay vào những khe, hốc chưa nhìn rõ bên trong. Nếu có hốc hoặc khoảng trống cần bịt lại, chỉ thực hiện sau khi chắc chắn không còn rắn hay động vật khác bên trong. Không nên thấy rắn vừa bò đi đã lập tức lấp kín miệng hốc.

Sau đó, hãy nhìn lại khu vườn

Xử lý được vị trí rắn trú chưa phải là bước cuối cùng. Cỏ quá cao, bụi cây rậm, đống củi, gạch đá hay vật liệu nằm lâu ngày đều có thể tạo chỗ ẩn nấp cho rắn. Những khu vực sát nhà, lối đi và nơi trẻ thường chơi vì thế nên được giữ tương đối thông thoáng. Gia đình cũng nên kiểm soát chuột và nguồn thức ăn thu hút chúng như rác, thức ăn vật nuôi hay thức ăn rơi vãi. Về lâu dài, cắt cỏ, hạn chế đồ vật chất đống và giảm nơi chuột trú ngụ sẽ giúp khu vườn ít hấp dẫn rắn hơn. Phát hiện ổ rắn rất dễ khiến mọi người muốn xử lý ngay lập tức. Tuy nhiên, việc đầu tiên không phải đào lên xem có bao nhiêu con mà là lùi ra xa, giữ trẻ nhỏ và vật nuôi tránh khỏi khu vực, sau đó để người có kinh nghiệm xử lý trước khi gia đình tiến hành dọn dẹp nơi rắn từng trú ẩn.