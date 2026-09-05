Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tất cả người dân chú ý 3 trường hợp tài khoản cá nhân bị khóa vô thời hạn từ ngày 19/8

| | Sống

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, chủ động phòng ngừa vi phạm trên không gian mạng, tránh để tài khoản mạng xã hội bị khóa vô thời hạn.

Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin, từ ngày 19/8, Nghị định số 333 của Chính phủ có hiệu lực, quy định cụ thể các trường hợp tài khoản cá nhân, trang, nhóm cộng đồng, kênh nội dung có thể bị hạn chế hiển thị vô thời hạn tại Việt Nam hoặc khóa vô thời hạn.

Người sử dụng mạng xã hội cần nắm rõ quy định để chủ động phòng ngừa, không để tài khoản trở thành công cụ thực hiện hoặc tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật.

Theo quy định mới, có 3 trường hợp đáng chú ý mà người sử dụng mạng xã hội cần đặc biệt lưu ý.

Tất cả người dân chú ý - Ảnh 1.

3 trường hợp tài khoản mạng xã hội bị khóa vô thời hạn (Ảnh: Công an Đồng Tháp).

Thứ nhất, đăng tải, phát tán thông tin xâm phạm an ninh quốc gia. Đây là trường hợp có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Tài khoản cá nhân, trang, nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung được sử dụng để đăng tải, phát tán thông tin xâm phạm an ninh quốc gia của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thể bị áp dụng biện pháp hạn chế hiển thị vô thời hạn tại Việt Nam hoặc khóa tài khoản vô thời hạn.

Thứ hai, đã bị khóa tạm thời từ 3 lần trở lên nhưng vẫn tiếp tục vi phạm. Trường hợp tài khoản đã bị cơ quan có thẩm quyền yêu cầu khóa tạm thời từ 3 lần trở lên nhưng sau đó vẫn tiếp tục được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng thì có thể bị áp dụng biện pháp xử lý nghiêm khắc hơn là hạn chế hiển thị hoặc khóa vô thời hạn.

Thứ ba, tài khoản tiếp tục được sử dụng làm công cụ, phương tiện thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng. Khi có căn cứ xác định tài khoản cá nhân, trang, nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung tiếp tục được sử dụng để thực hiện, phát tán, tổ chức, điều hành hoặc hỗ trợ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng thì có thể bị khóa vô thời hạn. Việc áp dụng biện pháp này phải bảo đảm tính cần thiết, phù hợp với tính chất, mức độ vi phạm.

Bên cạnh đó, Nghị định 333 cũng quy định cơ chế xử lý đối với hành vi vi phạm lặp lại. Theo đó, trong thời hạn 30 ngày, nếu một tài khoản, trang, nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung đăng tải từ 03 lần trở lên thông tin vi phạm pháp luật về an ninh thông tin mạng, có thể bị hạn chế hiển thị tại Việt Nam hoặc khóa tạm thời tối đa 60 ngày. Trường hợp trong 90 ngày đăng tải từ 10 lần trở lên thông tin vi phạm, thời hạn khóa tạm thời có thể lên đến 180 ngày.

Những khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân loại nào phải tính thuế, loại nào không?

Theo Duy Anh

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 trường đại học thưởng cho tân sinh viên, cứ 1 điểm = 1 triệu đồng: Thủ khoa nhận đến 29 triệu đồng

1 trường đại học thưởng cho tân sinh viên, cứ 1 điểm = 1 triệu đồng: Thủ khoa nhận đến 29 triệu đồng Nổi bật

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây 1 đô thị dưỡng lão nằm trong siêu dự án 10 tỷ USD: Có cả “đại học” cho người cao tuổi, chăm sóc sức khỏe bằng robot AI

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây 1 đô thị dưỡng lão nằm trong siêu dự án 10 tỷ USD: Có cả “đại học” cho người cao tuổi, chăm sóc sức khỏe bằng robot AI Nổi bật

Đại học rộng nhất Việt Nam chính thức đón 17.000 sinh viên: Lộ diện loạt công trình hiện đại, sắp có tuyến metro 65.000 tỷ đồng kết nối trực tiếp trung tâm Hà Nội

Đại học rộng nhất Việt Nam chính thức đón 17.000 sinh viên: Lộ diện loạt công trình hiện đại, sắp có tuyến metro 65.000 tỷ đồng kết nối trực tiếp trung tâm Hà Nội

00:00 , 05/09/2026
Công an xác minh giao dịch 60.000.000 đồng chuyển vào tài khoản VPBank của Huỳnh Thị Thái Tâm

Công an xác minh giao dịch 60.000.000 đồng chuyển vào tài khoản VPBank của Huỳnh Thị Thái Tâm

23:00 , 04/09/2026
Phát hiện người giúp việc có khoản tiết kiệm 2,1 tỷ đồng: Biểu hiện bất thường trong group chat

Phát hiện người giúp việc có khoản tiết kiệm 2,1 tỷ đồng: Biểu hiện bất thường trong group chat

22:39 , 04/09/2026
Công an phối hợp với MB Bank, Agribank xác minh các giao dịch chuyển khoản 10,17 triệu đồng, 15 triệu đồng của nhiều người dân

Công an phối hợp với MB Bank, Agribank xác minh các giao dịch chuyển khoản 10,17 triệu đồng, 15 triệu đồng của nhiều người dân

22:18 , 04/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên