4 máy bay bị gió quật như đồ chơi giữa sân bay, 1 chiếc gặp sự cố khi đang hạ cánh

Máy bay gặp sự cố ngay trong lúc hạ cánh

Một trận dông dữ dội kèm gió giật lên tới khoảng 120 km/h đã quét qua sân bay Forlì, vùng Emilia-Romagna, miền Bắc Italy vào chiều 21/8. Theo Al Jazeera, tổng cộng 4 máy bay hạng nhẹ bị những luồng gió mạnh đẩy và lật tại sân bay. Đoạn video được chia sẻ sau đó cho thấy những chiếc máy bay nhỏ chao đảo dữ dội trước sức gió, tạo nên cảnh tượng được ví như những món đồ chơi giữa đường băng.

Trong hình ảnh tại hiện trường, một chiếc nằm lật ngửa hoàn toàn, trong khi một chiếc khác nghiêng sang một bên. Bụi và nhiều mảnh vụn cũng bị cuốn qua khu vực sân bay.

Theo Corriere Romagna, từ khoảng 14h ngày 21/8, lực lượng cứu hỏa tỉnh Forlì-Cesena bắt đầu nhận hàng loạt yêu cầu hỗ trợ khi thời tiết xấu quét qua khu vực.

Riêng tại sân bay Forlì, lực lượng chức năng phải tiến hành đảm bảo an toàn cho 3 máy bay bị những luồng gió mạnh dịch chuyển. Đáng chú ý, một trong số đó đang trong quá trình hạ cánh.

Hai máy bay nhỏ khác, trong đó có một chiếc thuộc trường đào tạo bay ở Ozzano, bị gió làm lật. Nguồn tin này cho biết không ghi nhận người bị thương trong sự cố tại sân bay.

ANSA cho biết trận dông dữ dội ập xuống Forlì vào khoảng 14h30. Gió tại nhiều nơi vượt 100 km/h, còn tại khu vực sân bay, vận tốc gió có thời điểm được ghi nhận khoảng 120 km/h.

Sức gió mạnh đến mức một số máy bay du lịch đang đỗ trên sân bị đẩy đi khoảng 10 m. Sân bay Forlì sau đó phải tạm đóng cửa trong khoảng một giờ để lực lượng chức năng kiểm tra và xử lý hậu quả.

Một phần mái che tại khu vực nhà ga đến cũng bị gió làm hư hại.

Theo ANSA, sau khi thời tiết dịu lại, lực lượng cứu hỏa và nhân viên sân bay tiếp tục kiểm tra khu vực, đảm bảo các máy bay và cơ sở vật chất không còn nguy cơ mất an toàn.

Gió hơn 100 km/h gây thiệt hại khắp Forlì

Sự cố tại sân bay chỉ là một phần hậu quả của trận thời tiết cực đoan quét qua thành phố Forlì.

ANSA cho biết chỉ trong vài phút, mưa lớn khiến nhiều tuyến phố ngập nước. Tuy nhiên, sức gió mới là nguyên nhân gây ra phần lớn thiệt hại.

Hàng chục cây xanh bị bật gốc hoặc gãy đổ. Một số cột điện cũng bị hư hại, trong khi nhiều ô tô đang đỗ trên đường bị cây và cành cây rơi trúng.

Hơn một chục tuyến đường chính tại khu vực trung tâm phải tạm đóng để lực lượng chức năng dọn cây đổ và các mảnh vỡ.

Một xe tải quảng cáo cũng bị gió đánh lật. Nhiều khu vực trong thành phố ghi nhận tình trạng mất điện cục bộ sau trận dông.

Theo ANSA, trong chiều cùng ngày, lực lượng cứu hỏa đã thực hiện hơn 150 lượt can thiệp trên toàn vùng Emilia-Romagna. Hai tỉnh Forlì-Cesena và Ravenna nằm trong số những nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất.

Riêng tại khu vực Forlì, hàng chục vụ việc cần lực lượng cứu hộ xử lý, chủ yếu liên quan đến cây đổ, đường bị chắn và công trình hư hại.

Corriere Romagna sau đó mô tả hiện tượng xảy ra tại Forlì là một đợt downburst kéo dài trong thời gian ngắn.

Downburst là hiện tượng luồng không khí mạnh từ mây dông lao nhanh xuống mặt đất rồi tỏa ra theo phương ngang. Những luồng gió này có thể xuất hiện rất đột ngột và đạt tốc độ lớn, đủ sức làm cây bật gốc, hư hỏng công trình hoặc dịch chuyển những vật thể có trọng lượng lớn.

Tại Forlì, sức mạnh của trận dông thể hiện rõ qua cảnh những chiếc máy bay hạng nhẹ bị đẩy đi, nghiêng hoặc lật ngay trên sân bay.

Sau khoảng một giờ tạm đóng cửa, sân bay Forlì được phép hoạt động trở lại. Trong khi đó, các lực lượng cứu hộ tại thành phố tiếp tục dọn dẹp cây đổ, xử lý những khu vực bị ảnh hưởng và đánh giá thiệt hại do trận dông gây ra.

Theo Al Jazeera, ANSA, Corriere Romagna