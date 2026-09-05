Mua gói trà trên mạng, người phụ nữ mất trắng 2,7 tỷ đồng

Chỉ vì tin vào lời mời đầu tư “có lợi nhuận”, một phụ nữ ở Bắc Kinh (Trung Quốc) đã lần lượt bỏ ra hàng trăm nghìn NDT để mua trà cao cấp rồi gửi đến địa chỉ do kẻ lừa đảo chỉ định. Đến khi không còn khả năng tiếp tục chuyển tiền, cô mới phát hiện toàn bộ số “lợi nhuận” mình nhìn thấy trên nền tảng đầu tư chỉ là những con số giả.

Theo cảnh báo khẩn cấp được Trung tâm Chống lừa đảo Bắc Kinh công bố thời gian gần đây, nhiều nạn nhân của các vụ lừa đảo đầu tư tài chính đã được yêu cầu mua trà cao cấp rồi gửi đến địa điểm chỉ định để “góp vốn” hoặc làm quà tặng. Sau vàng, đồ điện tử và thẻ mua sắm, trà cao cấp đang trở thành một phương thức mới được kẻ gian sử dụng để chuyển và tẩu tán tiền lừa đảo.

Một trong những nạn nhân của chiêu lừa đảo này là bà Sang. Cuối năm ngoái, khi đăng tin cho thuê căn nhà đang để trống, bà gặp một người đàn ông tự xưng là Chen. Theo lời Chen chia sẻ, ông là trưởng bộ phận kỹ thuật của một công ty công nghệ.

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Sau khi tìm hiểu tình trạng căn nhà, Chen không hề mặc cả mà nhanh chóng đồng ý thuê và nói sẽ để bộ phận tài chính của công ty chuyển tiền đặt cọc. Trong quá trình trao đổi, người này đề nghị bà Sang kết bạn qua một ứng dụng nhắn tin ít phổ biến thay vì tiếp tục liên lạc trên nền tảng thông thường. Chen còn viện lý do địa chỉ IP của mình dễ bị phát hiện và liên tục nhờ bà giúp thực hiện một bài kiểm tra.

Muốn việc cho thuê nhà diễn ra thuận lợi, bà Sang đồng ý. Chen sau đó gửi cho bà một đường link lạ và hướng dẫn đăng nhập tài khoản của anh ta để thực hiện giao dịch.

Bà Sang quan sát thấy sau mỗi lần Chen thao tác, tài khoản lại xuất hiện khoản lợi nhuận vài nghìn NDT. Cùng với việc liên tục được người này thúc giục tham gia, bà bắt đầu lấy tiền tiết kiệm của mình để đầu tư theo.

Nhưng những khoản lợi nhuận mà bà nhìn thấy thực chất chỉ là những con số ảo được tạo ra trên nền tảng lừa đảo.

Sau hai lần chuyển tiền đầu tư, Chen bất ngờ đưa ra một yêu cầu khác thường. Thay vì tiếp tục chuyển tiền, bà Sang được yêu cầu mua trà cao cấp của một thương hiệu nổi tiếng rồi gửi đến địa chỉ được chỉ định. Theo lời Chen, chỉ cần hoàn thành việc mua và gửi trà là số tiền tương ứng sẽ được tính là khoản “góp vốn” vào dự án đầu tư.

Tin rằng đây là cách để tiếp tục tham gia một cơ hội sinh lời, bà Sang không nghi ngờ gì. Bà đi hỏi giá ở nhiều cửa hàng và cuối cùng mua được loại trà đáp ứng yêu cầu thông qua một nhà kinh doanh trà lớn.

Lần đầu, bà chi 468.000 NDT (khoảng 1,64 tỷ đồng) để mua trà. Lần thứ hai, bà tiếp tục bỏ ra 300.000 NDT (khoảng 1,05 tỷ đồng). Tổng cộng, hơn 768.000 NDT (khoảng 2,7 tỷ đồng) tiền tiết kiệm của bà đã nhanh chóng biến thành những hộp trà đắt tiền, sau đó được gửi qua chuyển phát nhanh đến một thị trấn hẻo lánh ở tỉnh Quảng Đông, cách xa Bắc Kinh.

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Đến vài ngày trước khi báo cảnh sát, bà Sang đã gần như dốc toàn bộ tiền tiết kiệm vào khoản đầu tư này và không còn khả năng tiếp tục bỏ tiền. Khi đó, Chen lập tức chặn liên lạc với bà. Bà Sang lúc này mới nhận ra mình đã bị lừa.

Sau khi tiếp nhận trình báo, cảnh sát Bắc Kinh phát hiện thành phố này gần đây đã xảy ra nhiều vụ lừa đảo có cùng thủ đoạn, trong đó nạn nhân được yêu cầu mua đúng một loại trà cao cấp để “góp vốn”. Những người này không phải dân kinh doanh trà hay mua trà để kiếm lời mà phần lớn đều đã mắc bẫy các đường dây lừa đảo đầu tư tài chính.

Riêng tại công ty nơi bà Sang mua trà, cơ quan chức năng đã phát hiện 3 tài khoản đáng ngờ. Ngoài bà Sang, hai nạn nhân khác cũng từng chi hơn 1 triệu NDT (khoảng 3,5 tỷ đồng) để mua trà làm khoản “góp vốn”, nhưng cuối cùng toàn bộ số tiền đều mất trắng. Hai người này sau đó cũng trình báo cảnh sát.

Theo cảnh sát chống lừa đảo, việc yêu cầu nạn nhân mua trà cao cấp là một thủ đoạn mới nhằm chuyển tiền và che giấu nguồn tiền lừa đảo. Trước đây, khi các ngân hàng và cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát việc sử dụng tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, kẻ gian chuyển sang dụ nạn nhân mua vàng, điện thoại, máy ảnh cao cấp hoặc các loại hàng hóa có giá trị lớn, ít mất giá và dễ bán lại.

Cảnh sát Bắc Kinh cảnh báo, người dân cần đặc biệt cảnh giác với những lời mời đầu tư gắn với các cụm từ như “thông tin nội bộ”, “lợi nhuận cao” hay “không thể thua lỗ”. Các giao dịch tài chính hợp pháp phải được thực hiện thông qua tổ chức tài chính có giấy phép và nền tảng chính thức.

Nhà đầu tư sẽ không được yêu cầu nhấp vào đường link hoặc tải ứng dụng không rõ nguồn gốc, sử dụng một ứng dụng nhắn tin riêng để trao đổi ngoài nền tảng, chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hay giao tiền mặt, càng không có chuyện phải mua vàng, trà cao cấp, thẻ mua sắm hoặc đồ điện tử rồi gửi đến một địa chỉ chỉ định để “góp vốn”.

(Nguồn: CCTV)