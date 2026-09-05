Phát hiện nhân viên văn phòng SN 1993 sở hữu 30 căn nhà, tổng giá trị 301 tỷ đồng

Ở tuổi 33, khi nhiều người vẫn đang cố gắng mua được căn nhà đầu tiên, thì Justin Picker - Chàng trai sinh năm 1993 tại Australia đã sở hữu danh mục bất động sản lên tới 30 căn, tổng giá trị ước tính lên tới khoảng 15-16 triệu AUD (282-301 tỷ đồng). Đáng chú ý, Picker từng có xuất phát điểm khá bình thường, lớn lên trong một gia đình trung lưu, đi làm văn phòng như đa số bạn bè với mức lương chỉ 40.000 AUD/năm (khoảng 752 triệu đồng).

Justin Picker mô tả tuổi thơ của mình khá êm đềm nhưng tiền bạc luôn là một nỗi lo trong gia đình. "Tôi nhận ra rằng khi tiền bạc khó khăn thì mọi thứ cũng trở nên khó khăn, còn khi tài chính tốt thì mọi thứ đều tốt. Tôi chỉ muốn mọi thứ lúc nào cũng ổn" - Picker nói.

Sau khi tốt nghiệp đại học ngành truyền thông vào năm 2015, Picker tìm được một công việc tại khu trung tâm Sydney. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, anh nhận ra con đường đi làm văn phòng truyền thống khó giúp mình nhanh chóng cải thiện tình hình tài chính.

"Tôi nhận ra sự thật phũ phàng rằng làm việc trong thành phố với mức lương 40.000 AUD/năm (khoảng 752 triệu đồng) sẽ không đủ để mua nhà" - Anh nói.

Picker và vợ cùng 2 con

Picker sau đó chuyển sang lĩnh vực bán hàng và bắt đầu nhận hoa hồng, giúp thu nhập tốt hơn. Dù vậy, số tiền kiếm được vẫn chưa đủ để anh dễ dàng mua một căn nhà tại các thành phố lớn của Australia.

Sau khi kết hôn, Picker và vợ quyết định chuyển về sống cùng bố mẹ để tiết kiệm tiền thuê nhà. Hai người cố gắng tích lũy nhưng vẫn gặp khó khăn khi muốn bước chân vào thị trường bất động sản. Một chuyến đi Hong Kong sau đó đã khiến Picker thay đổi cách nhìn. Tại đây, anh chứng kiến mọi người sẵn sàng chi tới 5 triệu AUD (khoảng 94 tỷ đồng) để mua các căn hộ. Điều này khiến anh tin rằng bất động sản Australia cũng có nhiều tiềm năng tăng giá.

"Lúc đó tôi nhận ra mình phải tìm một cách khác chứ không thể dựa vào tiền lương mà hy vọng có được nhà" - Picker kể.

Hai vợ chồng bắt đầu tìm kiếm những khu vực có giá bất động sản thấp hơn thay vì cố mua nhà tại nơi họ muốn sinh sống. Khi đó, họ có một khoản tiết kiệm nhưng chưa đủ để mua nhà ở khu vực mục tiêu. Thay vào đó, họ quyết định mua một căn nhà 3 phòng ngủ tại Queensland với giá 182.000 AUD (khoảng 3,42 tỷ đồng) và biến nó thành bất động sản đầu tư.

Sau 12 tháng sở hữu căn nhà đầu tiên, Picker tiếp tục mua thêm một bất động sản khác tại Queensland. Đến thương vụ thứ ba, anh quyết định chấp nhận rủi ro lớn hơn. Picker vay một khoản vay cá nhân để có tiền đặt cọc và mua một căn nhà bán song lập 2 phòng ngủ tại Adelaide với giá chỉ 125.000 AUD (khoảng 2,35 tỷ đồng). Căn nhà này về sau tăng giá mạnh và hiện được định giá hơn 400.000 AUD (khoảng 7,52 tỷ đồng).

Theo Picker, quyết định vay tiền để mua bất động sản xuất phát từ một phép so sánh khá đơn giản. Ban đầu, anh dự định vay tiền để mua ô tô nhưng nhận ra chiếc xe sẽ mất giá ngay sau khi mua, trong khi bất động sản có khả năng tăng giá theo thời gian.

Sau khi bắt đầu tích lũy được tài sản, Picker vẫn tiếp tục sống cùng bố mẹ thay vì vội vàng thuê một căn nhà riêng. Anh cho rằng việc tiết kiệm tiền thuê nhà giúp hai vợ chồng có thêm nguồn lực để tiếp tục đầu tư.

Căn nhà đầu tiên mà vợ chồng Picker mua được

Mãi đến khi cùng nhau mua được căn nhà thứ 6, họ mới chuyển ra ở riêng. Hai người sau đó sở hữu một căn nhà tại Lake Macquarie. Tuy nhiên, phải đến năm 2023, Picker mới mạnh tay chi tiền cho căn nhà mơ ước của mình: Một biệt thự ven biển trị giá 1,8 triệu AUD (khoảng 33,84 tỷ đồng).

"Tôi đã chơi một ván tất tay và mua một căn nhà khá gần với nơi mà chúng tôi muốn sống lâu dài" - Anh nói.

Đổi lại, chiến lược mở rộng danh mục bất động sản khiến Picker phải gánh một khoản nợ rất lớn. Hiện anh đang có khoảng 10 triệu AUD (khoảng 188 tỷ đồng) tiền vay thế chấp, trong khi tổng giá trị danh mục bất động sản dao động 15-16 triệu AUD (khoảng 282-301 tỷ đồng). 30 bất động sản của anh nằm rải rác tại Sydney, Adelaide, Melbourne, Perth và khu vực bờ biển phía Nam bang New South Wales.

Với nhiều người, khoản nợ hàng trăm tỷ đồng có thể là áp lực khổng lồ. Nhưng Picker lại xem đây là "khoản nợ tốt", bởi phần tài sản đứng phía sau các khoản vay có khả năng tăng giá theo thời gian.

Chính thành công trong lĩnh vực này cũng khiến Picker thay đổi nghề nghiệp. Từ một nhân viên văn phòng, anh hiện trở thành một môi giới bất động sản toàn thời gian. Dẫu vậy, Picker nhấn mạnh rằng việc sở hữu hàng chục bất động sản không đơn giản chỉ là vay càng nhiều càng tốt. Theo anh, nhà đầu tư phải có một khoản tiền mặt dự phòng đủ lớn để chống chịu khi thị trường thay đổi.

Trong quá trình đầu tư, Picker cho biết anh đã từng sở hữu tổng cộng khoảng 35 bất động sản, trong đó có những căn được bán đi để thu tiền mặt và tái cơ cấu danh mục. Phần lớn tài sản anh lựa chọn là căn hộ và nhà phố thay vì những căn nhà riêng lớn, bởi chúng dễ bảo trì và có khả năng cho thuê tốt.

Lời khuyên của Picker dành cho những người trẻ muốn mua bất động sản cũng khá khác biệt: Đừng cố mua căn nhà ở nơi bạn muốn sống, hãy mua căn nhà phù hợp với khả năng chi trả.

Anh cho rằng nếu ngay từ đầu chỉ tập trung mua một căn nhà tại Sydney, toàn bộ khả năng vay vốn của anh có thể đã bị "ngốn sạch" cho một tài sản duy nhất. Khi đó, anh sẽ khó có thể xây dựng được danh mục lên tới hàng chục bất động sản như hiện tại.

Thậm chí, sau khi đã trả hết khoản vay cho căn nhà mà gia đình đang ở, Picker vẫn đang nghĩ đến khả năng thế chấp lại tài sản này để tiếp tục đầu tư.

(Nguồn: news.com.au)