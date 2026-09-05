Tham gia nhóm chat 80 thành viên, người phụ nữ mất sạch 8,2 tỷ đồng tiền tiết kiệm

“Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo”.

Đó là lời chia sẻ của bà Lim - Một nhân viên y tế 50 tuổi tại Singapore, sau khi mất khoảng 400.000 USD Singapore (khoảng 8,2 tỷ đồng) tiền tiết kiệm vào một vụ lừa đảo đầu tư tinh vi.

Cơn ác mộng của bà Lim bắt đầu vào tháng 8 năm ngoái, khi bà được thêm vào một nhóm WhatsApp có tên “Lion Capital Circle”. Nhóm có khoảng 80 thành viên, tất cả đều sử dụng số điện thoại với mã quốc gia Singapore +65. Điều này khiến bà có cảm giác mình đang tham gia một cộng đồng đầu tư dành cho người Singapore thực sự.

Mỗi ngày, một người trong nhóm sẽ đưa ra lời khuyên về những mã cổ phiếu nên mua hoặc bán. Các thành viên khác liên tục chia sẻ ảnh chụp giao dịch và khoản lợi nhuận mà họ kiếm được. Nhóm cũng thường xuyên thảo luận về tình hình kinh tế và những diễn biến trên thị trường.

“Bạn sẽ không cảm thấy mình đang bị lừa, mà giống như đang tham gia một khóa học đầu tư” - Bà Lim kể.

Những kẻ lừa đảo còn tạo thêm vỏ bọc đáng tin bằng cách tuyên bố có văn phòng tại Singapore và hợp tác với một công ty đầu tư ở Hong Kong (Trung Quốc). Chúng gửi cho các thành viên đường link để kiểm tra thông tin, nhằm chứng minh công ty này thực sự tồn tại.

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Không chỉ giới thiệu cổ phiếu Singapore, nhóm còn đưa ra các cơ hội đầu tư vào thị trường Đài Loan và Malaysia. Với bà Lim, tất cả những điều này khiến hoạt động đầu tư trông rất chuyên nghiệp.

Vốn là người có kinh nghiệm đầu tư nhiều năm, bà Lim từng rót tiền vào trái phiếu, quỹ đầu tư, cổ phiếu và bất động sản. Trong gia đình, bà cũng là người thường đặt ra các mục tiêu tài chính. Vì vậy, bà không nghĩ mình có thể trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo.

Sau khi được thuyết phục, bà tải một ứng dụng giao dịch từ App Store và tạo tài khoản. Theo bà, giao diện ứng dụng thậm chí còn đơn giản và dễ sử dụng hơn một số nền tảng đầu tư chính thống mà bà từng biết.

Bà được hướng dẫn chuyển tiền thông qua mã QR đến YouTrip để bắt đầu đầu tư. Khoản tiền đầu tiên là 3.000 USD Singapore (khoảng 61,5 triệu đồng).

Mọi giao dịch đều được thực hiện dưới sự hướng dẫn của những kẻ lừa đảo. Chúng yêu cầu bà mua một số cổ phiếu rồi bán vào thời điểm nhất định. Sau mỗi giao dịch, ứng dụng hiển thị khoản “lợi nhuận” mà bà kiếm được.

Điều khiến bà Lim càng tin tưởng là bà thực sự có thể rút một khoản tiền nhỏ từ số tiền đã nạp. Sau này, bà mới nhận ra đây có thể chỉ là một cách để những kẻ lừa đảo kiểm tra xem ứng dụng có hoạt động và tạo niềm tin với nạn nhân.

Trong những tuần tiếp theo, chúng liên tục xây dựng mối quan hệ với bà Lim. Mỗi ngày, những kẻ này nhắn tin riêng để hỏi thăm, trong khi nhóm WhatsApp vẫn đều đặn đưa ra các khuyến nghị đầu tư. Khi số tiền lợi nhuận trên ứng dụng ngày càng tăng, bà Lim bắt đầu chuyển vào những khoản tiền lớn hơn.

Cuối cùng, bà được thuyết phục thực hiện hai lần gửi tiền mặt với số tiền lần lượt 25.000 USD Singapore (khoảng 512 triệu đồng) và 90.000 USD Singapore (khoảng 1,85 tỷ đồng).

Bà Lim đã bàn bạc với chồng trước khi rút tiền từ ngân hàng. Chồng bà cũng tin rằng yêu cầu này là hợp pháp nên đồng ý. Khi rút tiền, bà nói với ngân hàng rằng số tiền được sử dụng cho các vấn đề gia đình.

Những kẻ lừa đảo thậm chí còn hướng dẫn thành viên trong nhóm cách trả lời nhân viên ngân hàng khi bị hỏi về mục đích rút một khoản tiền lớn. Sau đó, bà Lim gặp những kẻ này hai lần để giao tiền mặt. Mỗi lần lại có một người đàn ông khác đến nhận tiền.

Có lần, bà hỏi một trong số họ liệu việc nhận một khoản tiền mặt lớn như vậy có hợp pháp hay không. Người này đáp: “Ai dám làm chuyện bất hợp pháp ở Singapore?”.

Đến lúc đó, bà Lim đã thực hiện khoảng 60 giao dịch với tổng số tiền lên tới gần 400.000 USD Singapore (khoảng 8,2 tỷ đồng), tương đương toàn bộ khoản tiền tiết kiệm mà bà tích lũy trong nhiều năm.

Trên ứng dụng, số tiền đầu tư của bà được hiển thị đã tăng lên hơn 1 triệu USD Singapore (khoảng 20,5 tỷ đồng). Tin rằng mình thực sự đang sở hữu một khoản đầu tư sinh lời lớn, bà quyết định rút một phần tiền để lấy lại vốn. Và đó cũng là lúc bà nhận ra mình đã bị lừa.

Khi yêu cầu rút tiền, bà được thông báo phải đóng thuế trước thì mới có thể nhận lại tiền. Những kẻ lừa đảo yêu cầu bà chuyển thêm 150.000 USD Singapore (khoảng 3,1 tỷ đồng). Đây là số tiền bà không thể xoay xở.

“Tôi cảm thấy hoàn toàn bất lực vì không có tiền để đưa cho họ” - Bà Lim nói.

Cuối cùng bà Lim quyết định báo công an vì việc rút tiền liên tục bị gây khó dễ.

Ảnh minh họa

Norashikin Hussein - Một trong số những cảnh sát trực tiếp điều tra vụ việc, cảnh báo người dân cần đặc biệt thận trọng khi đầu tư, nhất là khi được yêu cầu tải ứng dụng để tạo tài khoản giao dịch. Ngay cả khi một ứng dụng xuất hiện trên kho ứng dụng chính thức, điều đó cũng không đồng nghĩa ứng dụng đó an toàn hoặc hợp pháp. Kẻ gian có thể lợi dụng các ứng dụng này để quảng bá những sản phẩm đầu tư giả mạo như tiền số, ngoại hối hoặc cổ phiếu.

Gia đình bà Lim ban đầu rất sốc khi biết chuyện nhưng sau đó luôn ở bên và ủng hộ bà.

Dù thừa nhận đây là một trải nghiệm “vô cùng đau đớn”, bà Lim hy vọng câu chuyện của mình có thể trở thành lời cảnh báo cho những người khác. Bà cho rằng lên tiếng chia sẻ về vụ việc là trách nhiệm của mình, để không ai khác phải mất trắng những khoản tiền tích lũy cả đời vì một ứng dụng đầu tư tưởng như hợp pháp.

(Nguồn: CNA)