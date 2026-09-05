Lời khuyên cho những gia đình hay tắt tivi bằng cách rút phích cắm

Điều khiển nằm đâu đó trên ghế, tivi vẫn đang phát nhưng đã đến lúc đi ngủ, thế là nhiều người tiện tay rút luôn phích cắm khỏi ổ điện. Màn hình lập tức tối đen nên nhìn qua, cách này dường như chẳng khác mấy việc bấm nút nguồn. Tuy nhiên, nếu đây đã trở thành thói quen mỗi ngày, gia đình nên thay đổi cách tắt tivi.

1. Đừng coi rút phích cắm là cách tắt tivi thông thường

Khi xem xong, cách đơn giản nhất vẫn là sử dụng nút nguồn trên điều khiển hoặc nút nguồn được bố trí trên chính tivi nếu cần. Đây mới là thao tác để thiết bị chuyển từ trạng thái đang hoạt động sang trạng thái tắt/chờ theo thiết kế. Rút phích cắm lại là cắt hoàn toàn nguồn điện đang cấp cho thiết bị. Vì thế, hai thao tác này không nên được xem là giống nhau chỉ vì kết quả trước mắt đều là màn hình tối đi. Điều này càng đáng lưu ý với Smart TV hiện đại. Thiết bị không chỉ có nhiệm vụ hiển thị hình ảnh mà còn vận hành hệ điều hành, kết nối mạng và có thể thực hiện những tác vụ nền. Vì vậy, gia đình không nên hình thành thói quen cứ xem xong là cắt nguồn đột ngột để thay cho nút Power.

2. Có những thời điểm tuyệt đối không nên "rút cái phụt"

Một trường hợp rất rõ ràng là khi tivi đang cập nhật phần mềm. Quá trình này cần được hoàn tất trước khi thiết bị mất nguồn. Nếu đang cập nhật mà phích cắm bị rút, quá trình có thể bị gián đoạn và tivi có nguy cơ phát sinh lỗi. Với một số tivi OLED, người dùng còn cần chú ý cả khoảng thời gian sau khi màn hình đã tắt. Chẳng hạn, một số mẫu có chức năng chăm sóc tấm nền được thực hiện sau khi người dùng tắt tivi bằng điều khiển và thiết bị vẫn được kết nối với nguồn điện. Vì vậy, không nên áp dụng thói quen màn hình vừa tắt hoặc thậm chí còn đang phát đã lập tức rút điện cho mọi chiếc tivi. Cách an toàn hơn là tắt tivi đúng cách trước. Riêng với các tính năng đặc thù như chăm sóc tấm nền, người dùng nên kiểm tra hướng dẫn của đúng hãng và model đang sử dụng thay vì áp dụng một khoảng thời gian chờ cố định cho tất cả thiết bị.

3. Vậy trường hợp nào có thể rút phích cắm tivi?

Không nên dùng việc rút điện để thay cho nút nguồn hàng ngày không có nghĩa tivi tuyệt đối không được rút phích cắm. Có những tình huống việc ngắt hoàn toàn nguồn điện là hợp lý, chẳng hạn:

- Tivi không được sử dụng trong thời gian dài: Gia đình đi xa hoặc để thiết bị không hoạt động lâu ngày có thể ngắt nguồn theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Cần di chuyển, vệ sinh hoặc thao tác với tivi: Hãy tắt thiết bị trước rồi ngắt nguồn trước khi thực hiện những công việc cần thiết.

- Phát hiện dấu hiệu bất thường ở nguồn điện: Nếu phích cắm, ổ điện hoặc dây nguồn nóng bất thường, có mùi khét, cháy sém hay hư hỏng, cần ngừng sử dụng và kiểm tra nguyên nhân. Không nên tiếp tục bật tivi như bình thường.

- Theo yêu cầu trong hướng dẫn xử lý sự cố của nhà sản xuất: Một số trường hợp khởi động lại hoặc xử lý lỗi có thể yêu cầu ngắt nguồn tivi trong một khoảng thời gian nhất định. Khi đó nên làm đúng trình tự được hướng dẫn.

Điểm cần phân biệt nằm ở mục đích của thao tác: chủ động ngắt nguồn khi cần thiết khác với việc ngày nào cũng rút phích cắm để thay cho thao tác tắt tivi.

4. Nếu vẫn muốn ngắt điện hoàn toàn, hãy tắt tivi trước

Khi thực sự cần rút phích cắm, trước hết hãy tắt tivi bằng điều khiển hoặc nút nguồn trên máy. Sau đó, nếu thiết bị không có yêu cầu phải tiếp tục duy trì nguồn cho một tác vụ nào đó, gia đình mới tiến hành ngắt điện theo hướng dẫn sử dụng của mẫu tivi đang có. Khi rút, cũng nên cầm trực tiếp vào phần phích cắm thay vì kéo dây nguồn. Nếu ổ điện nằm sâu sau kệ hoặc sát tường, càng không nên ngày nào cũng cố luồn tay vào rút rồi hôm sau lại cắm trở lại.

Một chiếc điều khiển thất lạc đôi khi khiến việc rút phích cắm có vẻ là cách tắt tivi nhanh nhất. Nhưng nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên, giải pháp đơn giản hơn là đặt remote ở một vị trí cố định hoặc sử dụng nút nguồn trên thân máy. Rút điện nên là thao tác ngắt nguồn khi thực sự cần, chứ không phải “nút OFF” thay thế cho điều khiển mỗi ngày.