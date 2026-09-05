Lời khuyên dành cho tất cả các gia đình đang sạc điện thoại đầu giường

Nhiều người có thói quen cắm sạc điện thoại ngay cạnh giường để tiện sử dụng trước khi ngủ hoặc bật báo thức. Tuy nhiên, các chuyên gia an toàn khuyến cáo không nên đặt điện thoại đang sạc trên giường, dưới gối hoặc chăn bởi thiết bị có thể sinh nhiệt và trong một số tình huống, làm tăng nguy cơ cháy.

Điều đáng lưu ý là vấn đề không nằm ở việc chiếc điện thoại “ở gần cơ thể” khi sạc mà chủ yếu liên quan đến nhiệt, pin lithium-ion, bộ sạc, dây cáp và cách bố trí thiết bị.

Nguy cơ đáng lo nhất là quá nhiệt và cháy

Hầu hết smartphone hiện nay sử dụng pin lithium-ion. Đây là loại pin có khả năng lưu trữ nhiều năng lượng trong một kích thước nhỏ nhưng cũng cần được sử dụng và sạc đúng cách.

Theo Cơ quan Quản lý An toàn cháy nổ Mỹ (USFA), pin lithium-ion có thể tiềm ẩn nguy cơ cháy nếu được sử dụng, bảo quản hoặc sạc không đúng hướng dẫn. Quá nhiệt, hư hỏng vật lý hoặc sự xuống cấp của pin đều có thể làm tăng rủi ro.

Pin lithium-ion có thể tiềm ẩn nguy cơ cháy nếu được sử dụng, bảo quản hoặc sạc không đúng hướng dẫn (Ảnh minh họa: Internet)

Đặc biệt, đặt điện thoại đang sạc trên giường, dưới gối hoặc trên sofa là điều không nên làm. Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy Quốc gia Mỹ (NFPA) khuyến cáo không sạc thiết bị dưới gối, trên giường hoặc ghế sofa.

Lý do là chăn, gối và đệm có thể giữ nhiệt xung quanh thiết bị. Khi điện thoại và bộ sạc vốn đã sinh nhiệt trong quá trình hoạt động, khả năng tản nhiệt bị hạn chế có thể khiến nhiệt độ tăng cao hơn.

Apple cũng khuyến cáo người dùng không ngủ trên thiết bị, bộ sạc hoặc bộ tiếp hợp nguồn, đồng thời không đặt chúng dưới chăn hoặc gối khi đang kết nối với nguồn điện. Thiết bị và bộ sạc cần được đặt ở khu vực thông thoáng trong quá trình sạc.

Không phải cứ cắm sạc qua đêm là điện thoại sẽ cháy

Điều này cũng cần được hiểu đúng để tránh tâm lý hoang mang.

Một chiếc điện thoại và bộ sạc đạt tiêu chuẩn, không bị hư hỏng và được sử dụng đúng hướng dẫn không đồng nghĩa với việc cứ sạc qua đêm là chắc chắn xảy ra cháy nổ. Nguy cơ thường đáng lưu ý hơn khi thiết bị có pin đã xuống cấp, bị phồng hoặc hư hỏng; dây sạc, củ sạc kém chất lượng; thiết bị bị va đập; nguồn điện không ổn định; hoặc điện thoại bị đặt ở nơi bí, khó tản nhiệt.

CPSC từng đưa ra nhiều cảnh báo và lệnh thu hồi đối với các loại bộ sạc, pin lithium-ion hoặc thiết bị sạc có nguy cơ quá nhiệt, cháy, thậm chí gây thương tích nghiêm trọng.

Vì vậy, điều quan trọng không phải là "cấm tuyệt đối" việc sạc điện thoại vào ban đêm mà là sạc đúng cách và loại bỏ những yếu tố làm tăng nguy cơ.

Không chủ quan nếu điện thoại nóng bất thường khi sạc

Một trong những dấu hiệu cần chú ý là thiết bị nóng lên bất thường. Theo USFA, người dùng nên ngừng sử dụng pin lithium-ion nếu nhận thấy các dấu hiệu như mùi lạ, đổi màu, quá nóng, thay đổi hình dạng, rò rỉ hoặc phát ra âm thanh bất thường.

Một trong những dấu hiệu cần chú ý là thiết bị nóng lên bất thường (Ảnh minh họa: Internet)

Pin bị phồng cũng là dấu hiệu không nên bỏ qua. Trong trường hợp này, người dùng không nên tiếp tục cố sạc hoặc dùng thiết bị như bình thường mà nên liên hệ nhà sản xuất hoặc đơn vị sửa chữa uy tín để được hướng dẫn xử lý. Đặc biệt, không nên tự ý chọc thủng, ép, bóp hoặc tháo pin lithium-ion bị phồng bởi việc làm hỏng cấu trúc pin có thể làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố.

Có cần lo điện thoại sạc đầu giường gây “nhiễm bức xạ”?

Đây là điều nhiều người lo lắng nhưng cần phân biệt với nguy cơ cháy nổ.

Điện thoại phát ra sóng radiofrequency (RF), một dạng bức xạ không ion hóa. WHO cho biết hiện chưa có bằng chứng cho thấy phơi nhiễm với trường điện từ ở mức thấp trong môi trường thông thường gây ra những tác động bất lợi đến sức khỏe. Do đó, không nên nói rằng đặt điện thoại đang sạc cạnh đầu chắc chắn gây ung thư hoặc tổn thương não khi chưa có bằng chứng khoa học đủ mạnh để khẳng định điều này.

Tuy nhiên, việc để điện thoại ngay đầu giường vẫn có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ theo một cách khác: Ánh sáng màn hình, thông báo, âm thanh hoặc thói quen cầm điện thoại kiểm tra liên tục có thể khiến người dùng khó duy trì một môi trường ngủ yên tĩnh. Vì thế, nếu không cần thiết, đặt điện thoại cách giường một khoảng vừa phải hoặc để ở bàn cạnh giường sẽ là lựa chọn hợp lý hơn.

5 nguyên tắc nên nhớ nếu thường xuyên sạc điện thoại ban đêm

Không đặt điện thoại đang sạc dưới gối hoặc chăn: Đây là nguyên tắc quan trọng nhất. Hãy đặt thiết bị trên bề mặt cứng, khô và thoáng. Không tiếp tục sử dụng điện thoại hoặc bộ sạc có dấu hiệu bất thường (Ảnh minh họa: Internet) Ưu tiên bộ sạc và dây cáp chính hãng hoặc sản phẩm từ nhà sản xuất uy tín: Không nên ham rẻ với những bộ sạc không rõ nguồn gốc, đặc biệt khi sản phẩm có dấu hiệu nóng bất thường, hư hỏng hoặc không tương thích với thiết bị. CPSC cũng khuyến cáo sử dụng pin và bộ sạc tương thích với thiết bị.

Không tiếp tục sử dụng điện thoại hoặc bộ sạc có dấu hiệu bất thường: Pin phồng, rò rỉ, quá nóng, có mùi lạ, dây cáp bị hở hoặc cháy xém đều là những dấu hiệu cần kiểm tra.

Không che kín bộ sạc khi đang hoạt động: Đừng để chăn, quần áo hoặc các vật liệu dễ cháy phủ lên điện thoại, củ sạc hay bộ sạc không dây.

Sạc ở nơi thông thoáng, tránh xa vật dễ cháy: USFA khuyến cáo pin lithium-ion nên được sạc và bảo quản ở nơi mát, khô; nếu thiết bị nóng rõ rệt trong lúc sạc, nên ngắt nguồn.

Một thay đổi nhỏ trước khi đi ngủ

Nếu bạn có thói quen cắm điện thoại ngay cạnh gối mỗi tối, không nhất thiết phải quá lo lắng. Chỉ cần thay đổi cách đặt thiết bị: đưa điện thoại ra khỏi giường, đặt trên bàn hoặc bề mặt cứng, thoáng và tránh xa chăn gối. Đây là một thói quen đơn giản nhưng giúp giảm nguy cơ quá nhiệt và hạn chế hậu quả nếu chẳng may xảy ra sự cố với pin hoặc bộ sạc.

Quan trọng hơn, đừng bỏ qua những dấu hiệu bất thường của pin. Với thiết bị điện tử sử dụng pin lithium-ion, phòng ngừa vẫn tốt hơn nhiều so với xử lý một sự cố cháy khi cả gia đình đang ngủ.