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Hoàng Đức gây lo lắng

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Tình hình chấn thương của Hoàng Đức.

Trong trận đấu CLB Ninh Bình giành chiến thắng 4-1 trước Hải Phòng vòng 1 V.League 2026/27 không có sự xuất hiện của tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức. Theo đó Hoàng Đức gặp sự cố về cơ bắp, nhưng rất may mức độ chấn thương không quá nghiêm trọng và đang có những tiến triển phục hồi tích cực.

Đối với trường hợp của Nguyễn Hoàng Đức, tiền vệ này gặp phải chấn thương cơ khép háng từ trận chung kết ASEAN Cup 2026. Hiện tại, Hoàng Đức đang thực hiện chương trình điều trị và phục hồi chuyên biệt tại CLB dưới sự theo dõi sát sao của đội ngũ y tế. Quá trình hồi phục đang diễn ra tích cực, tuy nhiên ban huấn luyện vẫn giữ thái độ thận trọng trước khi quyết định thời điểm để anh trở lại tập luyện và thi đấu.

Hoàng Đức chấn thương ở trận chung kết ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Ninh Bình FC)

Khả năng Hoàng Đức chỉ nghỉ 2 vòng đấu đầu tiên của V.League 2026/27 là có thể quay lại thi đấu. Việc tiền vệ trụ cột này sớm tái xuất không chỉ là thông tin vui đối với CLB Ninh Bình cho tham vọng mùa giải mới mà còn giải tỏa mối lo cho ban huấn luyện đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Trong khi đó, tuyến giữa của Ninh Bình cũng đón nhận tổn thất khác khi tiền vệ Trần Thành Trung gặp sự cố trong chiến thắng 4-1 trước Hải Phòng. Sau khi tỏa sáng với 2 đường kiến tạo giúp đội nhà lật ngược thế cờ, Thành Trung đã dính chấn thương cơ đùi sau trong hiệp hai và buộc phải rời sân ở phút 60. Sau khi trận đấu kết thúc, Thành Trung đã được đưa đi chụp MRI để đánh giá chính xác mức độ tổn thương. Bộ phận y tế dự kiến tiền vệ này sẽ cần khoảng 10 ngày để tập trung điều trị và phục hồi, trước khi trải qua đợt kiểm tra tiếp theo nhằm đánh giá khả năng ra sân.

Theo Tiên

Đời sống & Pháp luật

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