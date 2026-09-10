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Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 320,9 triệu của 1 người phụ nữ ở Hà Nội, chị H.T.H SN 1992 tới làm việc với cơ quan chức năng

| | Sống

Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 320,9 triệu của 1 người phụ nữ ở Hà Nội, chị H.T.H SN 1992 tới làm việc với cơ quan chức năng

Công an địa phương đã nhanh chóng hỗ trợ người dân xác minh thông tin về giao dịch chuyển khoản.

Theo Cổng thông tin Công an Thành phố Hà Nội, sáng 05/9/2026, Công an xã Bình Minh tiếp nhận trình báo của chị P.T.T.T (trú tại xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị), về việc trong quá trình giao dịch ngân hàng, đã sơ suất chuyển nhầm số tiền 320,9 triệu đồng vào tài khoản của người lạ. Theo tìm hiểu, số tài khoản thuộc sở hữu của người dân có địa chỉ cư trú trên địa bàn xã Bình Minh, TP Hà Nội. Chị T đề nghị Công an xã hỗ trợ xác minh thông tin.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bình Minh đã khẩn trương xác minh, nhanh chóng làm rõ người nhận tiền là chị H.T.H (sinh năm 1992, trú tại thôn Cao Viên, xã Bình Minh). Quá trình làm việc, lực lượng Công an đã hướng dẫn, giải thích rõ quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan, đồng thời vận động công dân phối hợp giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Đến ngày 08/9/2026, chị H.T.H đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền 320,9 triệu đồng cho chị P.T.T.T. theo quy định.

Chị P.T.T.T nhận lại tài sản và gửi thư cảm ơn

Khi nhận lại đầy đủ số tiền đã chuyển khoản nhầm, chị P.T.T.T bày tỏ xúc động và gửi thư cảm ơn chị H.T.H cùng tập thể cán bộ chiến sĩ Công an xã Bình Minh đã nhanh chóng phối hợp, hỗ trợ chị T. Qua đó lan tỏa các giá trị nhân văn trong cộng đồng cũng như hình ảnh lực lượng Công an cơ sở chính quy, tinh nhuệ, là điểm tựa vững chắc của người dân trong mọi hoàn cảnh.

Từ vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ số tài khoản, họ tên người nhận, ngân hàng thụ hưởng và số tiền trước khi xác nhận giao dịch; ưu tiên sử dụng mã QR từ nguồn tin cậy để hạn chế sai sót. Khi phát hiện chuyển nhầm tiền, cần giữ lại chứng từ giao dịch, liên hệ ngay ngân hàng để tra soát và thông báo cơ quan Công an khi cần thiết. Đồng thời, tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng điện tử hoặc thực hiện các yêu cầu chuyển tiền theo hướng dẫn của người lạ nhằm tránh trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Theo Cổng thông tin Công an Thành phố Hà Nội,

Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 320,9 triệu của 1 người phụ nữ ở Hà Nội, chị H.T.H SN 1992 tới làm việc với cơ quan chức năng - Ảnh 2.Phát hiện giao dịch chuyển khoản 50.920.000 đồng từ tài khoản Agribank sang HDBank của Nguyễn Thị Kim Anh SN 1991, công an lập tức xác minh

Tài khoản HDBank của chị Nguyễn Thị Kim Anh bất ngờ nhận 50,92 triệu đồng chuyển nhầm, chị đã trình báo Công an xã Thanh Thủy để xác minh và trao trả đầy đủ cho người chuyển.

Theo Minh Ánh

Đời sống & Pháp luật

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