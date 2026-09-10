Mỡ máu cao có thể “báo động” ở đôi chân: 4 dấu hiệu nhiều người nhầm tưởng bệnh khác

Nhắc đến mỡ máu cao, nhiều người thường nghĩ đến những biểu hiện như chóng mặt, đau đầu, mệt mỏi. Tuy nhiên, tình trạng này đôi khi không biểu hiện rõ ràng mà âm thầm ảnh hưởng đến hệ mạch máu, trong đó có các động mạch ở chân.

Chuột rút thường xuyên, chân đau mỏi khi đi bộ, da chân thay đổi hoặc bàn chân lạnh, tê bì… có thể là những dấu hiệu cảnh báo tuần hoàn máu ở chi dưới đang gặp vấn đề.

Vì sao mỡ máu cao có thể ảnh hưởng đến đôi chân?

Mỡ máu là thành phần cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, khi cholesterol toàn phần, triglyceride hoặc cholesterol LDL (cholesterol "xấu") tăng cao, trong khi HDL (cholesterol "tốt") giảm, tình trạng rối loạn mỡ máu có thể xảy ra.

Nếu kéo dài, cholesterol và các chất béo có thể tích tụ trong thành động mạch, hình thành các mảng xơ vữa. Theo thời gian, lòng mạch ngày càng hẹp, thậm chí bị tắc nghẽn.

Không chỉ làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch và đột quỵ, xơ vữa động mạch còn có thể ảnh hưởng đến các mạch máu ngoại biên, khiến lượng máu và oxy đến hai chân bị suy giảm.

Theo các chuyên gia tim mạch, khi hệ mạch máu chi dưới bị ảnh hưởng, cơ thể có thể phát ra một số "tín hiệu" đáng chú ý.

1. Chuột rút ở chân thường xuyên

Nhiều người bị chuột rút ban đêm thường nghĩ ngay đến thiếu canxi. Tuy nhiên, chuột rút tái diễn cũng có thể liên quan đến tình trạng lưu thông máu kém ở chân.

Khi các mạch máu bị hẹp, lượng máu cung cấp cho cơ bắp có thể không đáp ứng đủ nhu cầu, đặc biệt vào ban đêm khi tốc độ tuần hoàn chậm hơn. Cơ bắp vì thế dễ rơi vào tình trạng thiếu oxy, dẫn đến đau hoặc co thắt.

Tuy nhiên, chuột rút có rất nhiều nguyên nhân khác nhau, vì vậy không nên chỉ dựa vào triệu chứng này để kết luận mình bị mỡ máu cao.

2. Đau, nặng chân khi đi bộ và phải dừng lại nghỉ

Một dấu hiệu điển hình của bệnh động mạch ngoại biên là đau cách hồi.

Người bệnh có thể đi bộ một đoạn thì bắt đầu cảm thấy bắp chân đau, căng tức, nặng hoặc mỏi. Khi dừng lại nghỉ vài phút, cảm giác khó chịu giảm xuống và có thể tiếp tục đi.

Nguyên nhân là khi vận động, cơ bắp cần nhiều oxy hơn. Nhưng nếu động mạch ở chân bị xơ vữa và thu hẹp, lượng máu cung cấp không đủ, gây đau. Khi nghỉ ngơi, nhu cầu oxy giảm nên triệu chứng cũng thuyên giảm.

Nếu tình trạng này lặp đi lặp lại, đặc biệt ở người có cholesterol cao, hút thuốc, tiểu đường hoặc tăng huyết áp, nên đi khám để kiểm tra hệ mạch máu.

3. Da chân, móng chân có những thay đổi bất thường

Khi tuần hoàn máu ở chi dưới suy giảm, các mô ở chân không được cung cấp đầy đủ oxy và dưỡng chất. Điều này có thể biểu hiện qua:

Da chân khô, bong tróc, kém bóng; gót chân dễ nứt nẻ. Móng chân vàng, dày hoặc giòn hơn bình thường. Lông ở cẳng chân, bàn chân thưa dần. Những vết trầy xước hoặc vết thương nhỏ lâu lành, thậm chí dễ tái nhiễm trùng.

Đặc biệt, vết thương ở bàn chân lâu lành ở người có các yếu tố nguy cơ tim mạch không nên xem nhẹ, bởi đây có thể là dấu hiệu cho thấy tuần hoàn máu ngoại vi đang gặp vấn đề.

4. Chân hoặc bàn chân lạnh, tê bì

Khi động mạch chi dưới bị thu hẹp hoặc tắc nghẽn, máu khó lưu thông đến các đầu chi.

Người bệnh có thể thường xuyên cảm thấy bàn chân lạnh, tê, châm chích như kiến bò hoặc giảm cảm giác, đôi khi kèm theo cảm giác yếu, nặng chân.

Một điểm đáng lưu ý là cảm giác lạnh có thể vẫn kéo dài dù đã mặc đủ ấm hoặc chườm nóng.

Tuy nhiên, những triệu chứng này cũng có thể xuất hiện trong nhiều bệnh lý khác. Vì vậy, nếu tình trạng kéo dài hoặc ngày càng rõ, cần được bác sĩ thăm khám thay vì tự quy kết là do "mỡ máu".

5 thói quen dễ khiến mỡ máu tăng mà nhiều người không để ý

Mỡ máu bất thường không chỉ liên quan đến yếu tố di truyền, tuổi tác. Chế độ ăn uống và sinh hoạt hằng ngày cũng đóng vai trò quan trọng.

Bỏ bữa sáng thường xuyên

Một số nghiên cứu cho thấy việc thường xuyên bỏ bữa sáng có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa cholesterol và chất béo trong cơ thể.

Thói quen này cũng dễ khiến nhiều người ăn nhiều hơn vào các bữa sau hoặc lựa chọn những món nhiều đường, nhiều chất béo.

Vì vậy, thay vì nhịn bữa sáng, nên duy trì một bữa sáng cân đối với protein, chất xơ và tinh bột nguyên hạt.

Thường xuyên ăn đêm

Ăn đêm không chỉ khiến tổng lượng calo trong ngày tăng mà còn có thể làm xáo trộn nhịp sinh học và quá trình chuyển hóa.

Đặc biệt, những món ăn đêm phổ biến như đồ chiên rán, thịt chế biến sẵn, bánh ngọt, mì ăn liền… thường chứa nhiều chất béo bão hòa, muối hoặc đường.

Nếu thường xuyên ăn đêm, nguy cơ kiểm soát cân nặng và các chỉ số chuyển hóa cũng trở nên khó khăn hơn.

Uống nhiều nước ngọt, đồ uống có đường

Một lượng đường lớn được đưa vào cơ thể có thể được chuyển hóa thành triglyceride.

Vì vậy, nước ngọt, trà sữa, nước tăng lực hay các loại đồ uống nhiều đường không nên trở thành thức uống hằng ngày, đặc biệt ở người đang có triglyceride cao hoặc thừa cân, béo phì.

Thay vào đó, nước lọc, trà không đường hoặc cà phê không thêm nhiều đường là những lựa chọn phù hợp hơn.

Ăn quá nhiều món dầu mỡ

Một bữa ăn quá nhiều chất béo có thể khiến triglyceride trong máu tăng đáng kể sau ăn.

Nếu chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa, đồ chiên rán, thịt mỡ, da gia cầm… được duy trì lâu dài, nguy cơ rối loạn lipid máu và bệnh tim mạch cũng tăng.

Thường xuyên thiếu ngủ

Ngủ không đủ giấc hoặc thường xuyên đảo lộn giờ ngủ có thể ảnh hưởng đến hormone, quá trình trao đổi chất và chuyển hóa chất béo.

Không chỉ mỡ máu, tình trạng thiếu ngủ kéo dài còn có thể liên quan đến việc kiểm soát đường huyết, huyết áp và cân nặng kém hơn.

Đừng chờ đến khi có triệu chứng mới kiểm tra mỡ máu

Điều đáng nói là mỡ máu cao thường không gây triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Những biểu hiện ở chân nếu có cũng không đặc hiệu và có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác.

Do đó, cách đáng tin cậy nhất để biết mình có rối loạn mỡ máu hay không vẫn là xét nghiệm máu và đánh giá nguy cơ tim mạch định kỳ.

Nếu đã thay đổi chế độ ăn, vận động và lối sống trong một thời gian nhưng chỉ số mỡ máu vẫn cao, người bệnh nên trao đổi với bác sĩ. Một số trường hợp cần sử dụng thuốc hạ lipid máu để giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ và các biến chứng mạch máu khác.

Đặc biệt, nếu xuất hiện đau chân khi đi bộ ngày càng tăng, đau cả khi nghỉ, bàn chân lạnh bất thường, vết thương lâu lành hoặc có dấu hiệu tổn thương mô, cần đi khám sớm để đánh giá tình trạng tuần hoàn ở chi dưới.