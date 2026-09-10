Phát hiện giao dịch chuyển khoản 50.920.000 đồng từ tài khoản Agribank sang HDBank của Nguyễn Thị Kim Anh SN 1991, công an lập tức xác minh

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngày 28/8, Công an xã Thanh Thủy tiếp nhận trình báo của chị Nguyễn Thị Kim Anh, sinh năm 1991, trú tại thôn 1, xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ về việc tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được hơn 50,9 triệu đồng do một người khác chuyển nhầm. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thanh Thủy đã phối hợp xác minh, làm rõ người chuyển tiền và tổ chức trao trả theo quy định.

Người dân nhận lại số tiền không may chuyển khoản nhầm trước sự chứng kiến của cán bộ công an. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Cụ thể, chị Kim Anh cho biết tài khoản ngân hàng HDBank của chị nhận được số tiền 50.920.000 đồng từ một tài khoản ngân hàng Agribank, với nội dung chuyển khoản “tra no”. Tuy nhiên, chị Anh khẳng định không vay, mượn tiền của bất kỳ ai và không biết người chuyển số tiền trên.

Nhận thấy đây có thể là giao dịch chuyển khoản nhầm, chị Kim Anh đã chủ động đến Công an xã Thanh Thủy trình báo, cung cấp thông tin liên quan và đề nghị được hướng dẫn giải quyết.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an xã Thanh Thủy tiến hành xác minh thông tin giao dịch, phối hợp làm rõ chủ tài khoản đã chuyển tiền. Qua xác minh, người chuyển nhầm được xác định là chị Vũ Thị Anh, sinh năm 1989, trú tại thôn Đỗ Mỹ, xã Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên.

Trên cơ sở kết quả xác minh, Công an xã Thanh Thủy đã liên hệ, mời hai công dân đến làm việc và chứng kiến việc trao trả đầy đủ số tiền 50.920.000 đồng cho người chuyển nhầm.

Việc kịp thời trình báo, phối hợp xác minh và trao trả số tiền chuyển nhầm góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên, đồng thời thể hiện ý thức tôn trọng tài sản của người khác trong giao dịch dân sự. Qua vụ việc, người dân khi phát hiện tài khoản nhận được tiền không rõ nguồn gốc hoặc chuyển nhầm nên chủ động liên hệ ngân hàng và cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.