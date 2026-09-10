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Những ai từng mua trái phiếu của công ty này, khẩn trương đến gặp công an để đảm bảo quyền lợi

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Những ai từng mua trái phiếu của công ty này, khẩn trương đến gặp công an để đảm bảo quyền lợi

Công an tỉnh Hưng Yên đang tìm các nhà đầu tư từng mua trái phiếu của các pháp nhân sau.

Quá trình điều tra xác định, trong năm 2021, Trịnh Phan Thiên với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Ngọc Thiên Global; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Thiên đã thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành trái phiếu, sử dụng một số pháp nhân trong hệ sinh thái như Công ty cổ phần Thịnh Phát Hưng Yên, Công ty cổ phần đầu tư phát triển và xuất nhập khẩu Việt Nam để hợp thức hoá việc mua bán trái phiếu nhằm huy động tiền trái quy định của các nhà đầu tư.

Để giải quyết vụ án được triệt để, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị những ai đã đầu tư mua trái phiếu của các pháp nhân nêu trên liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Hưng Yên (Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên; địa chỉ: Số 6 Bạch Đằng, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên; liên hệ đồng chí Nguyễn Ngọc Giang – Điều tra viên qua số điện thoại 0966786116) để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nếu hết thời hạn điều tra nhưng bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu thì Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên không đảm bảo quyền lợi của bị hại trong vụ án.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên

Linh San

An ninh tiền tệ

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