Nhập từng số tài khoản, ông Nguyễn Kim Minh SN 1976 chuyển 20 triệu đến STK Nguyễn Thị Dung: Công an phối hợp Agribank cùng xác minh
Với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, số tiền đã được xác định và hoàn trả đầy đủ cho người chuyển.
Tiếp nhận thông tin, đồng chí Nguyễn Duy Thức và đồng chí Trần Văn Hoàn, cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực, đã trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ ông Minh làm việc với Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Hương Cần và Agribank - Chi nhánh Tu Vũ để rà soát giao dịch, xác minh thông tin tài khoản nhận tiền.
Đến sáng ngày 07/9/2026, ông Nguyễn Kim Minh đã nhận lại đầy đủ số tiền 20 triệu đồng. Sau khi nhận lại tiền, ông Minh gửi thư cảm ơn Công an xã Hương Cần, bày tỏ sự trân trọng đối với cán bộ Công an đã trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ ông giải quyết vụ việc.
Qua vụ việc cho thấy, khi gặp sự cố trong quá trình giao dịch, người dân cần kịp thời liên hệ với ngân hàng và cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ xác minh, xử lý theo quy định. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và tinh thần trách nhiệm trong giải quyết vụ việc góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.
Theo Công an tỉnh Phú Thọ.
Đức Huy
An ninh tiền tệ