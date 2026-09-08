Thực hiện giao dịch nhận/chuyển tiền giá trị lớn sau, nếu không khai báo có thể bị phạt đến 40 triệu đồng

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 339/2026/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý, phát triển nhà, kinh doanh bất động sản. Nghị định có hiệu lực thi hanh tư 26/8/2026.

Nghị định bổ sung một điều riêng (Điều 77) về xử phạt vi phạm quy định phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản.

Theo đó, khoản 2 Điều 77 Nghị định 339/2026/NĐ-CP quy định, hành vi không thực hiện báo cáo giao dịch đáng ngờ, giao dịch có giá trị lớn hoặc cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực theo quy định bị phạt từ 40 - 80 triệu đồng.

Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 5, mức phạt tại Điều 77 là mức áp dụng đối với tổ chức. Cá nhân thực hiện cùng hành vi bị phạt bằng một nửa mức phạt của tổ chức, tương ứng từ 20 - 40 triệu đồng.

Ngoài tiền phạt, tổ chức, cá nhân vi phạm khoản 2 Điều 77 còn có thể bị đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản từ 01 - 03 tháng. Đồng thời, bên vi phạm bị buộc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hoặc cải chính thông tin, hồ sơ giao dịch đã cung cấp không chính xác.

Khoản 1 Điều 77 còn quy định phạt tổ chức từ 20 - 40 triệu đồng đối với hành vi không ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc thu thập, lưu trữ, bảo mật thông tin, hồ sơ giao dịch theo quy định. Cá nhân thực hiện cùng hành vi bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng.