Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyển khoản thành công 499.000.000 đồng, người đàn ông ở Quảng Ninh lập tức trình báo công an

| | Smart Money

Ông N.H.D chuyển khoản nhầm 499 triệu đồng vào tài khoản lạ và may mắn nhận lại toàn bộ số tiền ngay trong ngày nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an.

Ngày 8/9, theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh nhận được bức thư tay cảm ơn của ông N.H.D, trú tại tỉnh Quảng Ninh, về việc đã kịp thời hỗ trợ ông nhận lại được gần 500 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận đơn đề nghị giúp đỡ của ông N.H.D về việc chuyển khoản nhầm số tiền 499.000.000 đồng vào tài khoản của một người khác. Ngay sau khi tiếp nhận đơn, Phòng An ninh kinh tế đã khẩn trương phối hợp Công an xã Tiên Yên tiến hành xác minh, làm rõ thông tin liên quan.

Chuyển khoản nhầm 499 triệu đồng, người dân may mắn nhận lại toàn bộ số tiền ngay trong ngày. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định việc chuyển khoản nhầm là đúng sự thật. Đồng thời, Công an xã Tiên Yên cũng tiếp nhận thông tin từ ông H.V.L, trú tại xã Tiên Yên, tỉnh Tuyên Quang về việc nhận được số tiền 499.000.000 đồng từ số tài khoản lạ.

Ngay trong ngày 8/9, toàn bộ số tiền 499.000.000 đồng đã được hoàn trả cho ông N.H.D, dưới sự chứng kiến của lực lượng chức năng, theo đúng quy định của pháp luật.

Nhận lại tài sản, ông N.H.D bày tỏ sự cảm ơn đối với cán bộ chiến sĩ Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh và Công an xã Tiên Yên vì đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ. Vụ việc là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Theo Nam An

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sống lâu tới 80-100 tuổi, đầu tư vào đâu?: Chuyên gia chỉ ra kênh đầu tư có thể giúp "kéo dài tuổi thọ tài sản"

Sống lâu tới 80-100 tuổi, đầu tư vào đâu?: Chuyên gia chỉ ra kênh đầu tư có thể giúp "kéo dài tuổi thọ tài sản" Nổi bật

Thực hiện giao dịch nhận/chuyển tiền giá trị lớn sau, nếu không khai báo có thể bị phạt đến 40 triệu đồng

Thực hiện giao dịch nhận/chuyển tiền giá trị lớn sau, nếu không khai báo có thể bị phạt đến 40 triệu đồng Nổi bật

Tài khoản của một người dân liên tục phát sinh giao dịch 18 triệu, 165,55 triệu, 439,45 triệu đồng: Công an xác minh nguồn tiền

Tài khoản của một người dân liên tục phát sinh giao dịch 18 triệu, 165,55 triệu, 439,45 triệu đồng: Công an xác minh nguồn tiền

14:10 , 09/09/2026
Căn hộ hơn 3 tỷ đồng chỉ mang về 7 triệu đồng tiền thuê mỗi tháng, bán đi gửi ngân hàng có thể thu gấp 3: CEO BĐS vẫn khuyên 'đừng vội bán' vì một lý do

Căn hộ hơn 3 tỷ đồng chỉ mang về 7 triệu đồng tiền thuê mỗi tháng, bán đi gửi ngân hàng có thể thu gấp 3: CEO BĐS vẫn khuyên 'đừng vội bán' vì một lý do

12:05 , 09/09/2026
Ngân hàng thông báo quy định mới: Giao dịch nhận tiền chuyển khoản sẽ bị "đóng băng" trong trường hợp này

Ngân hàng thông báo quy định mới: Giao dịch nhận tiền chuyển khoản sẽ bị "đóng băng" trong trường hợp này

10:30 , 09/09/2026
Giả danh nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tài sản

Giả danh nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tài sản

09:31 , 09/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên