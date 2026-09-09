Giả danh nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tài sản

Ngày 7/9, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Vũ Ngọc Cường (SN 1993, ở Ninh Bình) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, Cường từng bị TAND huyện Yên Khánh (cũ), tỉnh Ninh Bình tuyên phạt 27 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi ra tù, bị cáo tiếp tục phạm tội lừa đảo.

Tài liệu điều tra thể hiện, Cường không có việc làm ổn định. Từ tháng 9/2023, bị cáo quen chị Phan Thị O. qua nhóm Zalo “Chém gió xả xì tress”. Qua các buổi gặp mặt, ăn uống giữa các thành viên trong nhóm, Cường thấy chị O là người có điều kiện kinh tế, đang có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị O.

Lúc đó, Cường tự giới thiệu là nhân viên Ngân hàng PVcombank, có khả năng xin cho chị O lãi suất tiền gửi cao hơn các ngân hàng khác.

Tin tưởng các thông tin gian dối của Cường, tháng 11/2023, chị O gọi điện nhờ Cường gửi tiền tiết kiệm.

Tại tòa, Cường khai, khi chị O nhờ gửi tiền tiết kiệm, bị cáo nói lãi suất niêm yết của Ngân hàng PVcombank cũng như các ngân hàng khác chỉ khoảng hơn 5%/năm nhưng bị cáo có thể xin được “sếp” duyệt lãi suất 7,4%/năm. Mức lãi suất trên do bị cáo tự đưa ra.

Khi chị O đồng ý nhờ bị cáo gửi tiền vào Ngân hàng PVcombank, bị cáo bảo chị O mở 1 tài khoản tại Ngân hàng PVcombank rồi gửi tiền vào. Sau đó, bị cáo sẽ chuyển tiền sang sổ tiết kiệm, chị O không phải đến trụ sở ngân hàng. Bị cáo sẽ mang sổ tiết kiệm đến giao tại nhà hoặc nơi làm việc của chị O.

Bị cáo Cường thừa nhận, do muốn chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng của chị O nên bị cáo tự nhận sẽ làm thủ tục mở tài khoản cho chị O. Để mở tài khoản, bị cáo vào ứng dụng Ngân hàng PVcombank trên điện thoại di động của mình rồi làm thủ tục mở tài khoản online cho chị O. Tuy nhiên, bị cáo lấy số điện thoại của mình để đăng ký sử dụng dịch vụ Internet banking, nhận mã OTP, thông báo biến động số dư tài khoản và không cho chị O biết việc này.

Từ ngày 10/11- 29/12/2023, chị O đã 4 lần chuyển khoản tổng số 3,2 tỷ đồng vào tài khoản tại Ngân hàng PVcombank do Cường mở hộ. Sau khi chị O chuyển tiền, Cường chuyển toàn bộ số tiền về tài khoản mở tại ngân hàng khác của anh ta để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đáng nói, mỗi lần chị O gửi tiền vào tài khoản, Cường thuê làm giả sổ tiết kiệm với mức lãi suất do Cường tự nghĩ ra. Sau khi có sổ tiết kiệm giả, bị cáo đem đến giao cho chị O tại nhà hoặc nơi chị làm việc.

Khi chị O tự lên mạng tải ứng dụng PVcombank thì được yêu cầu nhập mật khẩu nên nghi ngờ Cường. Ngày 12/4/2024, chị O mang các sổ tiết kiệm ra phòng giao dịch Ngân hàng để kiểm tra thì được biết 6 sổ tiết kiệm của chị không có trên hệ thống ngân hàng, và trong tài khoản tại Ngân hàng PVcombank của chị cũng không có tiền.

Khi phát hiện bị Cường chiếm đoạt tài sản, chị O đã yêu cầu Cường trả tiền. Cường mới trả chị O được 2,1 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng.

Với hành vi nêu trên, Cường bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 17 năm 6 tháng tù. Bởi theo nhận định của HĐXX, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Do đó, cần có mức án nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung./.