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Có 200 triệu gửi tiết kiệm ở Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank nhận về bao nhiêu tiền lãi?

| | Smart Money

Biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại cả bốn ngân hàng thương mại nhà nước Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank hiện nay khá đồng đều.

Theo khảo sát, lãi suất tiền gửi tại những ngân hàng này phổ biến 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng, 6,6%/năm cho 6 và 9 tháng, 6,8%/năm cho 12 và 18 tháng.

Nếu gửi 200 triệu đồng và chọn kỳ hạn ngắn nhất là 3 tháng, số tiền lãi khách hàng nhận được khi đáo hạn là 2,38 triệu đồng, tương đương mỗi tháng nhận về khoảng 0,79 triệu đồng. Mức lãi này thấp nhất trong các lựa chọn, nhưng đổi lại khách hàng có thể rút tiền và xoay vòng vốn sau 3 tháng, phù hợp với người chưa có kế hoạch tài chính dài hạn hoặc cần dự phòng thanh khoản.

Kéo dài kỳ hạn lên 6 tháng, lãi suất tăng lên 6,6%/năm, giúp khoản tiền gửi 200 triệu đồng sinh lãi 6,6 triệu đồng, bình quân mỗi tháng khoảng 1,1 triệu đồng.

Ở kỳ hạn 9 tháng, lãi suất giữ nguyên 6,6%/năm nên mức lãi bình quân mỗi tháng vẫn khoảng 1,1 triệu đồng, nhưng vì thời gian gửi dài hơn nên tổng số tiền lãi nhận được khi đáo hạn tăng lên thành 9,9 triệu đồng.


Có 200 triệu gửi tiết kiệm ở Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank nhận về bao nhiêu tiền lãi? - Ảnh 1.

Kỳ hạn 12 tháng đưa lãi suất lên mức cao nhất trong biểu niêm yết phổ biến là 6,8%/năm. Với số tiền gốc 200 triệu đồng, tổng lãi nhận được sau một năm là 13,6 triệu đồng, tương đương bình quân khoảng 1,13 triệu đồng mỗi tháng. Nếu chọn kỳ hạn 18 tháng, mức lãi suất áp dụng vẫn là 6,8%/năm nên lãi bình quân mỗi tháng không đổi, nhưng tổng số tiền lãi khi đáo hạn sẽ lên tới 20,4 triệu đồng nhờ thời gian gửi kéo dài thêm 6 tháng.

Có 200 triệu gửi tiết kiệm ở Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank nhận về bao nhiêu tiền lãi? - Ảnh 2.

Đáng chú ý, người gửi tiền có thể cân nhắc thêm là trong một số giai đoạn triển khai chương trình khuyến mãi, các ngân hàng này có thể áp dụng mức lãi suất ưu đãi khoảng 8%/năm cho một số đối tượng gửi tiết kiệm kỳ hạn 6-12 tháng. Nếu tiếp cận được mức lãi suất này, khoản tiền gửi 200 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng có thể mang lại tổng lãi lên tới 16 triệu đồng, cao hơn đáng kể so với mức lãi suất niêm yết phổ biến ở cùng kỳ hạn.

Thu Thủy

An ninh tiền tệ

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