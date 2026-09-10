Công an xác minh giao dịch chuyển tiền 300 triệu đồng vào tài khoản của một giáo viên

Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 8/9, Công an xã Hướng Hiệp tiếp nhận trình báo của chị Hồ Thị Phượng, sinh năm 1983, giáo viên Trường Tiểu học số 2 Hướng Hiệp, về việc tài khoản ngân hàng của chị nhận được số tiền 300 triệu đồng từ một tài khoản không quen biết.

Nhận thấy số tiền trên không thuộc quyền sở hữu của mình, chị Hồ Thị Phượng đã chủ động trình báo Công an xã, đề nghị xác minh để hoàn trả cho người chuyển nhầm.

Công an hỗ trợ xác minh và giúp chị Phượng trả lại số tiền chuyển khoản nhầm (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hướng Hiệp đã khẩn trương xác minh; phối hợp với ngân hàng để kiểm tra, đối chiếu thông tin giao dịch, xác định tài khoản chuyển tiền; đồng thời phối hợp với Công an địa phương nơi cư trú để xác minh nhân thân, thông tin liên quan đến chủ tài khoản.

Qua xác minh, làm rõ người chuyển nhầm số tiền trên là anh Trần Văn Huy, sinh năm 1992, trú tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.

Với tinh thần trung thực, trách nhiệm, chị Hồ Thị Phượng đã tự nguyện hoàn trả đầy đủ số tiền 300 triệu đồng cho anh Trần Văn Huy.

Hành động của chị Phượng là việc làm đáng ghi nhận, thể hiện sự trung thực, ý thức tôn trọng tài sản của người khác và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Qua vụ việc, Công an xã Hướng Hiệp khuyến cáo người dân khi tài khoản nhận được tiền không rõ nguồn gốc hoặc nghi ngờ chuyển nhầm cần giữ nguyên số tiền, không tự ý sử dụng và nhanh chóng liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.