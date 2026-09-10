Pháp luật - Nghiệp vụ Cảnh báo giả mạo lãnh đạo ngân hàng trên mạng xã hội Threads Q.L • 10/09/2026 - 15:26

Một số tài khoản trên mạng xã hội Threads đang sử dụng tên, hình ảnh, chức danh và thông tin nghề nghiệp của lãnh đạo ngân hàng để tạo tài khoản giả mạo, tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng cho các hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Qua theo dõi trên mạng xã hội gần đây,Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tê cảnh báo tình trạng một số tài khoản trên nền tảng Threads giả mạo lãnh đạo các ngân hàng. Các tài khoản này sử dụng tên và hình ảnh thật của lãnh đạo, đồng thời đưa vào phần giới thiệu những thông tin như chức danh, đơn vị công tác, kinh nghiệm nghề nghiệp… nhằm tạo cảm giác đây là tài khoản chính chủ.

Một số tài khoản giả mạo lãnh đạo ngân hàng trên mạng xã hội Threads

Việc sử dụng thông tin thật của lãnh đạo ngân hàng để lập tài khoản giả có thể khiến người dùng khó nhận biết nếu chỉ dựa vào ảnh đại diện, tên tài khoản hoặc nội dung giới thiệu. Đáng lưu ý, sau khi tạo dựng được uy tín, các tài khoản giả mạo có thể tiếp tục được sử dụng để kết nối, nhắn tin, mời tham gia đầu tư, giới thiệu cơ hội tài chính hoặc dẫn dụ người dùng truy cập đường link, cung cấp thông tin và thực hiện giao dịch.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo báo chí và thương hiệu Vietcombank để dụ dỗ đầu tư nền tảng tiền số trái phép. Nguồn: Vietcombank.

Các tổ chức tín dụng cảnh báo gần đây cũng thường xuyên cảnh báo về xu hướng lừa đảo giả mạo thương hiệu ngân hàng. Vietcombank cảnh báo về thủ đoạn sử dụng hình ảnh và nội dung giả mạo ngân hàng, thậm chí ứng dụng AI để tạo hình ảnh nhằm xây dựng lòng tin, sau đó dẫn người dùng tới các nền tảng không được cấp phép và yêu cầu cung cấp thông tin hoặc nạp tiền.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo báo chí và thương hiệu Agribank để dụ dỗ đầu tư nền tảng tiền số trái phép. Nguồn: Agribank.

Agribank cũng lưu ý kẻ gian có thể tạo các tài khoản mạng xã hội sử dụng tên gọi, logo, hình ảnh đại diện và các yếu tố xác thực giả để gây nhầm lẫn. Ngân hàng khuyến cáo khách hàng chỉ tiếp nhận thông tin từ các kênh chính thức và chủ động xác minh khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Giả mạo ngân hàng trên nền tảng MXH để cho vay tín dụng đen

Trong khi đó, Bộ Công an và Cơ quan Công an các địa phương liên tục cảnh báo thủ đoạn mạo danh tài khoản mạng xã hội để tạo lòng tin, dẫn dụ người dùng thực hiện các giao dịch hoặc cung cấp thông tin. Người dân được khuyến cáo không cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã PIN, thông tin căn cước, tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân nào qua mạng xã hội; khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an.



