Dương Thị Hạnh SN 1977 chuyển khoản 198,5 triệu đồng tiền hàng từ tài khoản Sacombank: Công an nhận trình báo vào cuộc xác minh giao dịch

Vừa qua, Công an xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai đã kịp thời hỗ trợ người dân nhận lại 198,5 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, ngày 4/9 vừa qua, Công an xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai tiếp nhận trình báo của anh Bùi Ngọc Giáp (SN 1974, trú tại thôn Hạnh Phúc, xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai) và chị Dương Thị Hạnh (SN 1977, trú tại thôn Tây Hòa, xã An Lão, tỉnh Quảng Trị) về việc chuyển khoản nhầm số tiền 198.500.000 đồng.

Trước đó, ngày 30/8, chị Dương Thị Hạnh thực hiện giao dịch chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng Sacombank để thanh toán tiền mua hàng cho hộ kinh doanh Trần Viết Toàn. Tuy nhiên, trong quá trình giao dịch, chị Hạnh đã chuyển nhầm số tiền 198.500.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của anh Bùi Ngọc Giáp.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Quy Mông đã kiểm tra, xác minh các tài liệu liên quan đến giao dịch chuyển khoản, xác định việc chị Hạnh chuyển số tiền trên vào tài khoản của anh Giáp ngày 30/8/2026. Anh Giáp cũng xác nhận đã nhận được số tiền từ một tài khoản ngân hàng không quen biết, sau đó xác định là tài khoản của chị Hạnh.

Trên cơ sở xác minh, làm rõ vụ việc, Công an xã Quy Mông đã hỗ trợ hai bên thực hiện việc trao trả tài sản. Tại buổi làm việc, anh Bùi Ngọc Giáp tự nguyện trao trả toàn bộ số tiền 198.500.000 đồng là tài sản hợp pháp của chị Dương Thị Hạnh bằng tiền mặt, trước sự chứng kiến của Công an xã Quy Mông và người chứng kiến. Việc trao trả được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người chuyển tiền.

Công dân giao, nhận tài sản trước sự chứng kiến của Công an và Quy Mông và người dân. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Qua vụ việc, Công an xã Quy Mông tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở; chủ động tiếp nhận, xác minh, giải quyết các vụ việc phát sinh liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần phòng ngừa tranh chấp và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an xã Quy Mông khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ tên chủ tài khoản, số tài khoản, ngân hàng thụ hưởng và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Trường hợp phát hiện chuyển khoản nhầm, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ, đồng thời trình báo cơ quan Công an khi cần thiết. Người nhận được tiền chuyển nhầm cần chủ động phối hợp với ngân hàng và cơ quan Công an để xác minh, hoàn trả cho chủ sở hữu; không tự ý sử dụng số tiền khi chưa xác định rõ nguồn gốc, tránh phát sinh tranh chấp và các vấn đề pháp lý.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Lào Cai