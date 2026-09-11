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Một lớp học có 8 học sinh trúng tuyển Thanh Hoa - Bắc Đại hàng đầu Trung Quốc, 24 suất học bổng du học và 1 thủ khoa Ngoại thương

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Một lớp học có 8 học sinh trúng tuyển Thanh Hoa - Bắc Đại hàng đầu Trung Quốc, 24 suất học bổng du học và 1 thủ khoa Ngoại thương

Lớp E55 (chuyên Tiếng Trung Quốc), Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội ghi nhận nhiều kết quả đáng chú ý trong các kỳ thi học thuật và tuyển sinh đại học.

Cụ thể, các thành viên E55 giành được 24 suất học bổng du học, lựa chọn học tập tại Trung Quốc, Mỹ, New Zealand và một số quốc gia khác. Trong đó, 8 học sinh của lớp trúng tuyển Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh, hai ngôi trường danh giá của Trung Quốc và nằm trong top đầu thế giới. 6 học sinh vào Đại học Thanh Hoa và 2 em chọn học Đại học Bắc Kinh.

Lớp chuyên tiếng Trung E55, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ

Các thành viên khác trong lớp cũng trúng tuyển các trường đại học hàng đầu tại Trung Quốc như Đại học Nhân dân Trung Quốc, Đại học Nam Kinh, Đại học Phúc Đán, Đại học Trung Sơn, Đại học Tài chính Kinh tế Thượng Hải, Học viện Nghệ thuật Nam Kinh....

Tại Việt Nam, các thành viên E55 theo học tại Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngoại giao… Trong đó, nữ sinh Hoàng Bảo Anh trở thành một trong những thủ khoa đầu vào Đại học Ngoại thương theo phương thức xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá năng lực, đánh giá tư duy trong nước và kết quả đánh giá năng lực quốc tế. Bảo Anh đạt IELTS 8.5 từ năm lớp 11 và SAT 1600/1600, theo học Chương trình tiên tiến Quản trị Kinh doanh.

Hoàng Bảo Anh - cựu học sinh lớp chuyên tiếng Trung, trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - một trong những thủ khoa đầu vào trường ĐH Ngoại thương năm nay

Không chỉ có kết quả tuyển sinh, học sinh E55 còn đạt nhiều thành tích tại các kỳ thi học thuật trong ba năm THPT. Lớp có 2 giải tại các cuộc thi quốc tế, gồm giải Nhì thế giới năm 2024 và Quán quân châu lục năm 2025 tại cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ.

Các thành viên trong lớp giành 13 giải học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Trung Quốc cùng nhiều thành tích nổi bật khác tại cuộc thi Học sinh giỏi Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ, Toán quốc tế... Về năng lực tiếng Trung, hầu hết học sinh trong lớp đạt HSK 6, cấp độ cao nhất của kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Trung 6 bậc phổ biến hiện nay.

Theo Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ

Theo Kim Linh

Phụ Nữ Mới

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