Dọn dẹp nhà cửa, cô gái SN 1992 vứt nhầm 15 nhẫn vàng và nhiều trang sức vào thùng rác: Ít lâu sau được Công an báo tin mừng

Do sơ suất trong lúc dọn dẹp nhà cửa, chị Trần Thị Thùy Vân (SN 1992, ngụ Khu phố 41, phường Hiệp Bình, TP.HCM) đã vô tình bỏ một bao chứa nhiều nữ trang bằng vàng vào thùng rác. May mắn, số tài sản này sau đó được một người dân nhặt được và chủ động trình báo Công an.

Cụ thể, theo Công an phường Hiệp Bình (TP.HCM), khoảng 9h30 ngày 8/9/2026, trong lúc đi nhặt ve chai, bà Nguyễn Thị Mùi (SN 1948, ngụ Khu phố 41, phường Hiệp Bình) nhặt được một bao giấy. Bên trong có một số hộp đựng nữ trang bằng vàng, gồm 15 nhẫn, 2 dây chuyền, 1 lắc tay và mặt dây chuyền.

Ngay sau khi nhặt được tài sản, bà Mùi đã đến Công an phường Hiệp Bình trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh, tìm kiếm và trao trả cho người đánh mất.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Hiệp Bình nhanh chóng tiến hành xác minh và xác định chủ sở hữu số nữ trang là chị Trần Thị Thùy Vân. Qua xác minh, lực lượng chức năng làm rõ chị Vân đã vô tình bỏ số nữ trang vào thùng rác trong quá trình dọn dẹp nhà cửa.

Ngay trong ngày, chị Vân đến Công an phường Hiệp Bình và nhận lại đầy đủ số tài sản bị thất lạc. Nhận lại tài sản, chị Vân xúc động, gửi lời cảm ơn bà Nguyễn Thị Mùi vì nghĩa cử cao đẹp, đồng thời cảm ơn Công an phường đã kịp thời hỗ trợ giúp chị tìm lại tài sản.

Nhằm ghi nhận, động viên và lan tỏa hành động đẹp, Công an phường Hiệp Bình phối hợp Tổ công tác 3 trong 1 Khu phố 41 và chị Trần Thị Thùy Vân đến thăm hỏi, trao tặng bà Nguyễn Thị Mùi phần quà gồm 10 triệu đồng và 10 kg gạo.

Dù cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, bà Mùi vẫn không tham của rơi, chủ động trình báo và tìm cách trả lại tài sản cho người đánh mất. Hành động giản dị nhưng ý nghĩa này thể hiện phẩm chất trung thực, nhân ái, trách nhiệm và lối sống văn minh, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Câu chuyện về bà Nguyễn Thị Mùi là một tấm gương đẹp để mọi người noi theo, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh người dân phường Hiệp Bình gương mẫu, chấp hành pháp luật và tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

(Nguồn: Công an phường Hiệp Bình)