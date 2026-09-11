Chất thể thao trong sự kiện ra mắt sedan Lynk & Co 03

Lynk & Co Việt Nam ra mắt phiên bản mới của dòng sedan thể thao 03 trong sự kiện "Spark Your Signature" tại Tasco Mall Long Biên (phường Việt Hưng, Hà Nội), hôm 12/8.

Xuyên suốt sự kiện ra mắt, hãng đưa ra thông điệp "Racing your Style", hướng đến chất thể thao thuần túy của dòng sedan Lynk & Co 03, chinh phục nhóm người dùng trẻ, ưa trải nghiệm vận hành và thiết kế cá tính.

Các mẫu xe 03 trưng bày tại sự kiện mang bộ tem thiết kế riêng của Lynk & Co, lấy cảm hứng từ hành trình 7 năm tham gia FIA World Touring Car Cup (WTCR) của hãng. Theo đó, mẫu xe Lynk & Co 03 TCR cùng đội đua Cyan Racing đã giành 9 chức vô địch, tạo nền tảng cho quá trình phát triển dòng xe 03 thế hệ mới phiên bản thương mại.

Ở ngoại thất, thiết kế đầu xe được hạ thấp, điểm nhấn là lưới tản nhiệt cỡ lớn thiết kế thể thao, kết hợp logo 03 riêng biệt nhằm tăng khả năng nhận diện. Lynk & Co 03 có kích thước 4.700 x 1.843 x 1.460 (mm). Chiều dài cơ sở 2.730 mm, khoang hành lý 405 lít và bán kính quay vòng 5,7 m.

Theo Lynk & Co, hệ truyền động của 03 được tinh chỉnh theo cùng triết lý phát triển với mẫu xe đua Lynk & Co 03 TCR. Xe sử dụng nền tảng khung gầm CMA, hệ thống treo trước MacPherson và treo sau đa liên kết, được tinh chỉnh bởi các kỹ sư đến từ Cyan Racing, Lotus và CEVT, hướng đến sự cân bằng giữa khả năng kiểm soát thân xe, độ ổn định và sự thoải mái khi vận hành hàng ngày.

Cụm đèn định vị ban ngày Aurora Borealis tiếp tục là dấu ấn đặc trưng của thương hiệu, đặt nổi bên cạnh nắp capo, cho hiệu ứng ánh sáng động thú vị khi mở khóa xe.

03 sở hữu nét mềm mại ở phần đầu nhưng góc cạnh ở phía sau. Một cánh gió tích hợp vào đuôi xe vừa tạo điểm nhấn thị giác, vừa tối ưu hiệu quả khí động học khi vận hành tốc độ cao.

Cụm đèn hậu LED Energy Cube vắt ngang đuôi, kết hợp hiệu ứng ánh sáng động với những đồ họa bắt mắt, thể hiện chất trẻ trung, công nghệ của mẫu xe nhà Lynk & Co.

Lynk & Co trang bị cho 03 động cơ xăng 1,5 lít tăng áp, công suất 170 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 290 Nm từ 2.000-3.500 vòng/phút. Hộp số 7 cấp ly hợp kép 7DC, dẫn động cầu trước.

Mẫu sedan thể thao có tốc độ tối đa 205 km/h và mức tiêu hao nhiên liệu công bố theo chuẩn WLTP là 6,35 lít/100 km.

Tối cùng ngày, Lynk & Co Việt Nam tạo điểm nhấn cho sự kiện bằng màn trình diễn thời trang cá tính, bên cạnh sự xuất hiện các phiên bản Lynk & Co 03 mới.

Hãng hợp tác thương hiệu thời trang Cao Stu mang đến màn trình diễn đậm chất thể thao và đường phố. Thiết kế bộ tem xe cũng là nguồn cảm hứng xuất hiện xuyên suốt sự kiện, mang đến trải nghiệm mới lạ cho khách tham dự.

Đại diện hãng cho biết, các trang phục trình diễn tại sự kiện đều được thiết kế riêng, nhằm thể hiện giá trị độc bản, phản ánh tính nghệ thuật và phong cách riêng của dòng sedan thể thao.

"Sự tương đồng giúp tạo những điểm giao thoa trong ngôn ngữ thiết kế của Lynk & Co và Cao Stu, hiện đại, tối giản và giàu cá tính", đại diện Lynk & Co cho biết.

Các vận động viên của CLB bóng chuyền nữ Hà Nội – Tasco Auto là khách mời đặc biệt tại sự kiện ra mắt.

Lynk & Co 03 được phân phối tại Việt Nam với giá bán 739 triệu đồng bản Plus và 788 triệu đồng bản Pro. Xe bảo hành theo tiêu chuẩn chính hãng trong 72 tháng (6 năm) hoặc 175.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Trong tháng 9, hãng áp dụng chính sách ưu đãi dành cho 50 chủ sở hữu tiên phong của Lynk & Co 03. Theo đó, người dùng mua xe sẽ nhận thêm gói dán phim cách nhiệt cao cấp (quy đổi 8 triệu); gói phụ kiện camera hành trình, thảm cao cấp (quy đổi 8 triệu) và 1 năm bảo hiểm thân vỏ Tasco (quy đổi 8 triệu đồng).