Cha tỷ phú Bill Gates qua đời

Theo thông báo từ phía gia đình, cha của nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates vừa qua đời ngày hôm qua. Ông William Henry Gates II hưởng thọ 94 tuổi.

"Chúng tôi luôn cảm thấy may mắn vì có một người tuyệt vời như cha ở bên cạnh trong nhiều năm qua", Bill Gates viết trên trang cá nhân của mình.

Bill Gates nói rằng cha ông chính là người quyết đoán, thúc giục ông khi bắt đầu thành lập nên tổ chức từ thiện sau khi rời Microsoft.

"Quỹ Bill & Melinda Gates Foundation sẽ không được như ngày hôm nay nếu như không cho cha tôi".

Cha của Bill Gates đã phục vụ như đồng chủ tịch của tổ chức này – bắt đầu vào năm 2000.

Tuyên bố của gia đình không đưa ra nguyên nhân cái chết của ông William Gates II nhưng nguồn tin tờ CNN nói rằng sức khỏe của ông William Gates thời gian gần đây đã yếu đi nhiều. .

"Mọi người đã hỏi bố tôi rằng liệu ông có phải là Bill Gates thật không. Sự thật là ông ấy là tất cả những gì tôi muốn trở thành".

William Henry Gates II từng phục vụ trong quân đội Mỹ và sau đó ông đồng sáng lập nên một công ty luật ở Seattle. Ông còn là nhà từ thiện người Mỹ và là tác giả của cuốn sách Showing Up for Life: Thoughts on the Gifts of a Lifetime.