Sở GDCK Hà Nội vừa thông báo về việc tạm dừng giao dịch trên hệ thống Upcom đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch quy mô lớn chậm công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã được soát xét.



Theo đó, căn cứ quy chế tổ chức và quản lý thị trường giao dịch chứng khoán chứ niêm yết tại HNX, thì chứng khoán ILA của CTCP ILA và XPH của CTCP Xà phòng Hà Nội sẽ bị tạm dừng giao dịch 3 phiên từ 8/11/2021 đến 10/11/2021.

Lý do tạm dừng giao dịch là do tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố thông tin quá 45 ngày so với thời hạn quy định chung đối với BCTC bán niên 2021 đã được soát xét, thuộc trường hợp chứng khoán bị tạm dừng giao dịch.

Sở GDCK Hà Nội sẽ có thông báo cho phép cổ phiếu thuộc danh sách trên được giao dịch trở lại bình thường khi tổ chức giao dịch thực hiện công bố thông tin BCTC soát xét bán niên 2021. Trường hợp không thực hiện công bố thông tin, hết thời hạn tạm dừng giao dịch, Sở GDCK Hà Nội sẽ áp dụng hình thức hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch.

CTCP ILA thành lập tháng 9/2014 với tên ban đầu là CTCP Đầu tư công nghệ Trường Thịnh. Hiện công ty có vốn điều lệ gần 170 tỷ đồng tương ứng gần 17 triệu cổ phiếu đăng ký giao dịch trên Upcom.

BCTC hợp nhất quý 2/2021 do công ty tự lập ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm 2021 gấp gần 19 lần cùng kỳ, lên 124 tỷ đồng và có lãi sau thuế 1,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2020 lỗ gần 1 tỷ đồng. Còn quý 3/2021 ILA đạt vỏn vẹn 3,6 tỷ đồng doanh thu và lỗ hơn 2,2 tỷ đồng. Kết quả này khiến cho lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 ILA lỗ hơn 553 triệu đồng.

Trên thị trường cổ phiếu ILA đã tăng 180% so với thời điểm đầu năm 2021.

Còn CTCP Xà Phòng Hà Nội là doanh nghiệp lâu năm, được thành lập vào năm 1958 và hoạt động năm 1960 – là doanh nghiệp Nhà nước thuộc hóa chất, trực thuộc Bộ công nghiệp nhẹ. Hiện công ty có vốn điều lệ gần 130 tỷ đồng tương ứng gần 13 triệu cổ phiếu đang giao dịch trên Upcom.

BCTC quý 2/2021 công ty tự lập ghi nhận, trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, lan rộng ra nhiều tỉnh thành khiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn. Doanh thu 6 tháng đầu năm đạt hơn 22 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ, và ghi lỗ 7,6 tỷ đồng trong khi nửa đầu năm ngoái lãi sau thuế 1,3 tỷ đồng. Tính đến 30/6/2021 Xà phòng Hà Nội lỗ lũy kế 39,5 tỷ đồng.

Trên thị trường cổ phiếu XPH đã tăng 84% kể từ đầu năm 2021.