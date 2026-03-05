Chấm dứt mã số thuế có phải hủy đăng ký hộ kinh doanh?

Bà Hà hỏi, khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế, bà có bắt buộc phải chấm dứt (hủy) Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hay không? Trong khi Phòng Kinh tế hướng dẫn chỉ cần thay đổi thông tin, còn cán bộ thuế địa phương lại yêu cầu hủy giấy phép.

Trường hợp vẫn giữ giấy phép hộ kinh doanh, bà có phải thực hiện kê khai, báo cáo thuế định kỳ không, khi toàn bộ doanh thu từ sàn thương mại điện tử đã được sàn kê khai, nộp thuế thay?

Với doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, bà có phải sử dụng hóa đơn điện tử hay không, trong khi hiện chưa có hướng dẫn cụ thể đối với hoạt động kinh doanh qua sàn thương mại điện tử?

Nếu hủy giấy phép kinh doanh, sau này khi có hướng dẫn cụ thể, bà có phải đăng ký lại hộ kinh doanh để xuất hóa đơn hay không?

Bà Hà đề nghị cơ quan thuế hướng dẫn cụ thể để thực hiện đúng quy định.

Về vấn đề này, Thuế cơ sở 22 TP. Hà Nội có ý kiến như sau:

Về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế và giấy phép hộ kinh doanh, hộ kinh doanh của bà Hà được cấp giấy phép kinh doanh số 01V801... vào ngày 23/9/2023. Ngày 18/4/2025, hộ kinh doanh của bà có đơn đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Sau khi rà soát hồ sơ, cơ quan thuế đã ban hành Thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế vào ngày 25/12/2025.

Căn cứ điểm a.5 khoản 1 Điều 31 Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 31/12/2024 về việc xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế và trả kết quả có nêu như sau:

a.5) "… Đối với hộ kinh doanh đăng ký thuế cùng với đăng ký kinh doanh được thay bằng Thông báo về việc người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế để nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động đến cơ quan đăng ký kinh doanh mẫu số 28/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này".

Sau khi có thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế người nộp thuế liên hệ với cơ quan đăng kí kinh doanh để thực hiện theo quy định.

Căn cứ khoản 1 Điều 11 Nghị định số 70/2025/NĐ-CP ngày 20/3/2025:

"1. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 51 có mức doanh thu hằng năm từ 01 tỷ đồng trở lên, khoản 2 Điều 90, khoản 3 Điều 91 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và doanh nghiệp có hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, trong đó có bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng (trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác); ăn uống; nhà hàng; khách sạn; dịch vụ vận tải hành khách, dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ, dịch vụ nghệ thuật, vui chơi, giải trí, hoạt động chiếu phim, dịch vụ phục vụ cá nhân khác theo quy định về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam) sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế".

Hộ kinh doanh kinh doanh trên sàn thương mại điện tử có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm thuộc trường hợp phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định.

Căn cứ vào khoản 4 Điều 7 Nghị định số 117/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 về trách nhiệm của tổ chức quản lý nền tảng thương mại thuộc đối tượng khấu trừ, nộp thuế thay có nêu như sau:

"4. Thực hiện khấu trừ thuế, kê khai số thuế đã khấu trừ, nộp số thuế đã khấu trừ chính xác, đầy đủ theo thông tin cung cấp của hộ, cá nhân và theo quy định tại Nghị định này; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế".

Theo quy định trên sàn TMĐT đã thực hiện khấu trừ thay cho người nộp thuế và hiện tại người nộp thuế chưa phải nộp tờ khai.

Khi có quy định mới được hướng dẫn cụ thể đề nghị người nộp thuế thực hiện theo các quy định của pháp luật thuế hiện hành.

Thuế cơ sở 22 TP. Hà Nội trả lời để người nộp thuế được biết và thực hiện.