Chân dung Chủ tịch Cao Minh Sơn: Đại gia đứng sau loạt doanh nghiệp và cuộc chơi thâu tóm ‘đất vàng’

Ai đang sở hữu DP2?

Vừa qua, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 (MCK: DP2, sàn UPCoM) đã công bố báo cáo tài chính quý III/2024 với lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp báo lỗ ròng hơn 5,8 tỷ đồng, lỗ tăng 29,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Dược phẩm Trung ương 2 giải trình kết quả sản xuất kinh doanh thua lỗ là do chi phí đầu vào của sản phẩm tăng do giá nguyên liệu chính, phụ liêu bao bì đầu vào tăng trong khi đó giá bán không được tăng. Ngoài ra, công ty đầu tư xây dựng nhà mát sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP - WHO tại khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội với nguồn vốn đầu tư chủ yếu là vay ngân hàng nên chi phí lãi vay cao, chi phí khấu hao cũng cao.

Ảnh minh họa

Tính đến ngày 30/9/2024, Dược phẩm Trung ương 2 ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu ở mức 200 tỷ đồng, với 3 cổ đông lớn gồm Tổng Công ty Dược Việt Nam góp vốn gần 13,6 tỷ đồng, tương đương sở hữu 6,78% vốn; Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Đất Việt góp hơn 24,7 tỷ đồng, tương đương sở hữu 12,37% vốn; Công ty Cổ phần Xuất khẩu hàng Thủ công mỹ nghệ Sài Gòn góp 150 tỷ đồng, tương đương sở hữu 75% vốn; các cổ đông khác góp gần 11,7 tỷ đồng, tương đương 5,84% vốn.

Trong đó, cổ đông của công ty là Đầu tư Tài chính Đất Việt được biết đến là doanh nghiệp thuộc sở hữu của đại gia Cao Minh Sơn sinh năm 1961.

Còn cổ đông Công ty Cổ phần Xuất khẩu hàng Thủ công mỹ nghệ Sài Gòn do bà Cao Thủy Tiên - con gái ông Cao Minh Sơn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT.

Ông Cao Minh Sơn đang đại diện những doanh nghiệp nào?

Doanh nhân Cao Minh Sơn (SN 1961) được biết đến là người sáng lập, người đại diện pháp luật hàng loạt công ty từ Bắc vào Nam. Trong đó có những công ty vẫn hoạt động song cũng có những công ty đã “âm thầm” đóng cửa.

Chủ tịch Cao Minh Sơn

Có thể kể đến như: Công ty Cổ phần Đầu tư Đất Việt, Công ty Cổ phần Mediplantex Land, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Phúc Thịnh, Công ty Cổ phần Phương Mai (nộp tiền thuê đất).

Hiện nay, ông Cao Minh Sơn vẫn đang làm đại diện cho nhiều công ty như Công ty Cổ phần Sông Châu, Công ty Liên doanh Khách sạn Indochine (Hà Nội), Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Phúc Thịnh, Công ty Cổ phần Sản xuất Nhật Minh, Công ty TNHH MTV Xuất Nhập khẩu Sản xuất Nhật Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bình An, Công ty Cổ phần An Bình Sài Gòn, Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Châu tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch Châu Sơn, Công ty Cổ phần Dệt May Đông Á, Công ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Lâm sản và Hàng tiểu thủ công nghiệp.

Cuộc chơi thâu tóm ‘đất vàng’ của đại gia Cao Minh Sơn

Các thương vụ thâu tóm ‘đất vàng’ của đại gia Cao Minh Sơn phải kể đến mối quan hệ hợp tác giữa Đầu tư Tài chính Đất Việt với Dược phẩm Trung Ương 2. Theo đó, hai công ty đã cùng hợp tác để triển khai dự án bất động sản tại khu đất số 9 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội có diện tích 11.165 m2.

Đây là khu đất trước đây đặt nhà xưởng của Dược phẩm Trung Ương 2, đã được UBND TP. Hà Nội chấp thuận cho lập và triển khai một dự án thương mại hỗn hợp theo chủ trương di dời cơ sở sản xuất ra khỏi nội đô.

Theo đó, Dược phẩm Trung Ương 2 và Đầu tư Tài chính Đất Việt đã quyết định thành lập ra Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bình An vào năm 2009 để thực hiện dự án trên.

Tại báo cáo thường niên năm 2023 của Dược phẩm Trung ương 2, công ty này vẫn ghi nhận đang đầu tư dự án liên doanh khai thác lợi thế sử dụng đất tại khu đất này. Tuy nhiên, do Bộ Quốc phòng xin Thủ tướng Chính phủ khu đất này để mở rộng nhà tang lễ nên dự án bị chậm tiến độ, dẫn tới công ty chưa trả được mặt bằng cho liên doanh. Phía đối tác đang tích cực làm việc với các cơ quan chức năng nhằm giữ lại lợi thế cho Liên doanh.

Ngoài ra, doanh nghiệp của ông Cao Minh Sơn còn hợp tác với Công ty cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist - Satraco (MCK: STT, UPCoM) để thực hiện dự án Chung cư cao cấp – cao ốc văn phòng tại khu đất 99C Phổ Quang có diện tích 9.252 m2.

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên đồng ý thành lập công ty mới để thực hiện dự án này. Đồng thời, STT đồng ý cho Đầu tư Tài chính Đất Việt chủ động tìm kiếm, thỏa thuận với cổ đông thứ ba khác để cùng hợp tác thành lập công ty dự án.

Khu đất 99C Phổ Quang

Trong khi đó, nhiều năm qua, dự án trên khu đất 99C Phổ Quang không được triển khai và bị cơ quan chức năng đề nghị thu hồi. Cụ thể, tháng 12/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM có thông báo số 13585/TB-TNMT-VP về kết quả rà soát và xử lý các dự án chậm triển khai thực hiện, trong đó khu đất 99C Phổ Quang được kiến nghị UBND TP chấp thuận gia hạn để đơn vị hoàn tất thủ tục đầu tư theo quy định. Sau 12 tháng kể từ ngày UBND TP ký văn bản chấp thuận gia hạn, đơn vị chưa triển khai thực hiện dự án, giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị xử lý thu hồi theo quy định.

Tháng 6/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 6083/STNMT-TTR gửi UBND TP kiến nghị xem xét không gia hạn với dự án 99C Phổ Quang. Yêu cầu chấm dứt tình trạng cho thuê lại đất, tài sản trên khu đất này.

Ngoài 2 khu ‘đất vàng’ nêu trên, đại gia Cao Minh Sơn còn góp mặt trong dự án khách sạn hạng sang trên khu đất 1.500 m2 mặt đường Trần Khát Chân (Hà Nội).

Khu đất này được Bộ Kế hoạch và đầu tư có Quyết định số 1324/GP chấp thuận đầu tư dự án Trung tâm đấu giá chè Việt Nam và khách sạn 3 sao từ năm 1995. Dự án do Tổng Công ty Chè Việt Nam - CTCP liên doanh cùng Tập đoàn Mulpha Haute Couture SPN.BHD của Malaysia làm chủ đầu tư.

Liên doanh đã quyết định thành lập Công ty Liên doanh Khách sạn Indochine (Hà Nội) vào ngày 21/7/1995. Ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ lưu trú ngắn ngày, cụ thể là kinh doanh khách sạn. Ngoài ra, công ty còn xây dựng nhà ở, cụ thể là xây dựng 1 khách sạn quốc tế 3 sao tại đường Trần Khát Trân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và kinh doanh các dịch vụ có liên quan.

Năm 1996, UBND TP Hà Nội đã có Quyết định số 1042/QĐ-UB giao 1.500m2 đất cho Tổng Công ty chè Việt Nam thuê, thời hạn 30 năm tại đường Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng để liên doanh với đối tác của Malaysia xây dựng Trung tâm Đấu giá chè Việt Nam và khách sạn 3 sao Indochine - Hanoi.

Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 của Tổng Công ty chè Việt Nam, công ty đã đầu tư gần 3,9 tỷ đồng vào liên doanh Trần Khát Chân. Tuy nhiên, đến cuối năm 2014, khoản đầu tư này không còn thể hiện trong Báo cáo tài chính của Tổng Công ty chè Việt Nam.

Tại ngày 20/12/2019, vốn điều lệ của Indochine ở mức hơn 40,4 tỷ đồng, trong đó cơ cấu cổ đông bao gồm Tổng Công ty chè Việt Nam góp vốn hơn 12,12 tỷ đồng, tương đương sở hữu 30% vốn; Mulpha Haute Couture SPN.BHD góp vốn hơn 28,28 tỷ đồng, tương đương sở hữu 70% vốn tại Indochine. Cũng tại thời điểm này, ông Cao Minh Sơn đang giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Indochine.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mới nhất ngày 13/11/2024, ông Cao Minh Sơn vẫn đang giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Indochine.