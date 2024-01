Chân dung Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp vừa bị bắt

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đang điều tra vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và 1 số địa phương liên quan.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan CSĐT xác định ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có hành vi Nhận hối lộ liên quan đến dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 2/1/2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Hiệp về tội "Nhận hối lộ" quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Ông Trần Văn Hiệp sinh ngày 20/9/1965, quê quán ở huyện Điện Bàn ( tỉnh Quảng Nam). Ông là Cử nhân Ngữ văn, tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trong sự nghiệp của mình, ông có hơn 25 năm công tác ở lĩnh vực thanh niên ở Lâm Đồng và Trung ương Đoàn.

Ông Hiệp từng đảm nhiệm các chức vụ: Cán bộ Tỉnh đoàn Lâm Đồng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng, Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng, Trưởng ban Ban Văn hóa xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Văn hóa xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

Ngày 18/11/2020, với số phiếu bầu đạt 97,01%, ông Trần Văn Hiệp khi đó đang là Phó Bí thư Tỉnh ủy, đã được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 1/7/2021, ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016-2021 tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.