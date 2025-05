Chân dung đối tượng giết người Võ Thế Hùng, ngươi khóc nức nở khi bị bắt

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 22/5/2025, tại phường Điện Ngọc (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP. Đà Nẵng) và Công an phường Điện Ngọc (Điện Bàn - Quảng Nam) đã bắt giữ được Võ Thế Hùng.

Đây là đối tượng có hành vi "giết người" xảy ra tại xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị vào ngày 21/5/2025, nhưng sau đó đã bỏ trốn khỏi địa phương. Võ Thế Hùng được xác định là nghi phạm dùng dao đâm ông Nguyễn Đ.T. (SN 1962, trú cùng thôn) tử vong.

Võ Thế Hùng khi bị bắt. Ảnh: ANTV Quảng Trị

Theo vị lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự cho biết trên Vietnamnet, bước đầu lời khai của đối tượng cho thấy nguyên nhân vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân kéo dài giữa hai gia đình.

Hùng và ông T. vốn là hàng xóm, từng có những xích mích nhỏ chưa được giải quyết triệt để. Vào khoảng 10h30 ngày 21/5, Hùng đã cầm theo một con dao tới nhà ông T. với ý định “nói chuyện”. Tuy nhiên, cuộc gặp trở nên căng thẳng dẫn đến cãi vã. Nạn nhân bị đâm một nhát vào ngực, tử vong ngay trên đường đi cấp cứu.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Giang, ông Phùng Thế Đạt, cho biết thêm về nhân thân nghi phạm Võ Thế Hùng trên tờ Dân Trí rằng: Hùng sinh ra trong gia đình có hai anh em, đã có vợ và một con nhưng gia đình tan vỡ từ nhiều năm trước do mâu thuẫn, vợ con đã bỏ đi nơi khác. Bố mẹ cũng thường xuyên vắng nhà.

Hùng chưa có tiền án, tiền sự, từng làm công nhân và có thời gian làm thuê ở nước ngoài nhưng không có công việc ổn định, ông Đạt tiết lộ.

Ngược lại, nạn nhân T. được bà con hàng xóm đánh giá là người hiền lành, sống chan hòa, được mọi người quý mến. Sự ra đi đột ngột của ông T. để lại nỗi đau lớn không chỉ cho gia đình mà cả cộng đồng lối xóm.