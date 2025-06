Khởi tố 2 bà chủ chuyên livestream bán hàng online doanh thu 100 tỷ đồng

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 16/6 cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Trần Thị Lệ Thu (sinh năm 1985, ngụ phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu).

Thông tin trên Người lao động cho hay, bà Thu đã sử dụng các tài khoản Facebook có tên "Trần Thu" và "Shop Trần Thu Vũng Tàu" để livestream bán hàng mỗi ngày vào buổi trưa và buổi tối, chủ yếu là mỹ phẩm, quần áo, đồ gia dụng. Hai tài khoản mạng xã hội này thu hút đến 7.000 lượt theo dõi, lượng khách đặt mua hàng khá lớn.

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 1/2020 đến tháng 5/2025, các giao dịch thanh toán cho việc mua hàng của bà Thu lên đến hơn 72 tỷ đồng. Tuy nhiên, bà Thu không đăng ký kinh doanh và không kê khai, nộp thuế. Số tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân mà bà Thu trốn được xác định là hơn 1 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi "trốn thuế" và các hành vi có liên quan khác của bà Thu.

Cũng liên quan đến hành vi này, trên báo Bà Rịa - Vũng Tàu hôm 24/5 cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Lê Thị Ánh Tuyết (sinh năm 1992, ngụ TP Vũng Tàu) để điều tra về tội "trốn thuế" và "buôn lậu".

Cơ quan công an khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Tuyết - Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo xác minh ban đầu, bà Tuyết đã sử dụng nhiều tài khoản bán hàng trên sàn thương mại điện tử và các trang mạng xã hội để kinh doanh hàng hóa nhập từ Thái Lan về Việt Nam.

Từ đầu năm 2023 đến tháng 5/2025, hoạt động kinh doanh của bà Tuyết có doanh thu hơn 27 tỷ đồng. Qua rà soát, số tiền thuế không nộp theo quy định của bà Tuyết hơn 400 triệu đồng.

Công an tỉnh Vũng Tàu tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan, nguồn gốc hàng hóa cũng như toàn bộ doanh thu phát sinh của bà Tuyết trên các nền tảng mạng xã hội khác.

Theo Điều 200, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017, người nào thực hiện một trong các hành vi trốn thuế với số tiền dưới đây thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Trốn thuế": Từ 100 triệu đồng trở lên hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội: Tội buôn lậu; Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm; Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm; Tội sản xuất, buôn bán hàng giả… chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Cũng theo Điều 200, mức phạt với tội trốn thuế được quy định cho cả cá nhân và tập thể. Cụ thể, với cá nhân, hình phạt chính được áp dụng theo 3 khung: Phạt tiền từ 100 đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm; phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 3 năm; phạt tiền từ 1,5 đến 4,5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 2 đến 7 năm.