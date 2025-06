Khởi tố 3 đối tượng có hành vi hoạt động kinh doanh đa cấp

Cụ thể, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can, gồm: Tất Văn Hào (SN 1977, trú tại 26B, đường Tạ Uyên, khu phố 4, phường 12, quận 5, TP Hồ Chí Minh); Lim Choon Foong , tức Nick Lim (SN 1982, quốc tịch Malaysia, tạm trú tại phòng 1703, tầng 17, chung cư An Phú, phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh) - cầm đầu đường dây và Vòong Tú Thanh (SN 1978, trú 11/7 Lý Thánh Tông, phường Tân Thới Hoà, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh).

Các bị can bị khởi tố.

Đường dây này bị phát hiện sau khi bà Hoàng Thị Hồng V. (Phú Thọ) tố cáo Công ty TNHH thương mại đầu tư Bitney Việt Nam hoạt động đa cấp trái phép và có dấu hiệu lừa đảo .

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định nhóm này đã xây dựng hệ thống kinh doanh đa cấp với hơn 110.000 thành viên, phân phối sản phẩm "Bitney Multi Juice".

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Lim Choon Foong giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo Hào thành lập công ty, mở rộng hệ thống theo mô hình nhị phân với nhiều hứa hẹn “làm giàu nhanh”.

Cụ thể, để tham gia hệ thống Bitney, người dùng buộc phải mua sản phẩm Trà Multi Juice và được cấp tài khoản thành viên. Hệ thống hoạt động theo mô hình nhị phân, hứa hẹn lợi ích như nhận điểm thưởng BTNY, cổ phiếu BTNY, hoa hồng theo các gói 1 đến 4 sao (từ hơn 5 triệu đến gần 300 triệu đồng). Người tham gia được trả điểm hằng tháng trong nhiều năm, có thể quy đổi ra tiền Việt Nam đồng.

Các đối tượng còn triển khai nhiều chính sách khuyến khích lôi kéo người mới, trả thưởng bằng điểm BTNY và USRP (dùng để mua sản phẩm, kích hoạt gói), kèm theo các khoản hoa hồng từ 0,5% đến 25%. Ngoài ra, nếu đạt doanh số cao trong 6 tháng sẽ được thưởng tiền từ 300 triệu đồng đến 2,1 tỷ đồng.

Đáng chú ý, toàn bộ hoạt động tài chính ban đầu do Tất Văn Hào quản lý qua tài khoản cá nhân và người thân, về sau do đối tượng người nước ngoài Lim Choon Foong trực tiếp điều hành. Để duy trì tài khoản, thành viên phải nộp phí thường niên 300 - 380 nghìn đồng.

Tính đến nay, Công ty Bitney Việt Nam đã lôi kéo hơn 110.000 người trên cả nước tham gia, nhưng chưa hề được cấp phép bán hàng đa cấp. Sản phẩm bị đội giá hàng chục lần so với giá nhập, và bị phát hiện chứa chất cấm Tadalafil – chất chỉ được sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ.

Toàn bộ hoạt động tài chính đều được kiểm soát qua tài khoản cá nhân của Hào và các thành viên trong đường dây. Từ năm 2023, Lim trực tiếp điều hành và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để luân chuyển dòng tiền. Ngoài ra, các thành viên tuyến dưới như Voòng Tú Thanh và Lê Ngọc Mỹ tổ chức hội thảo, quảng bá hệ thống tại nhiều tỉnh thành nhằm thu hút thêm người tham gia. Hệ thống Bitney đưa ra nhiều chính sách hấp dẫn như, trả thưởng bằng điểm quy đổi ra tiền, cổ phiếu ảo, phí thường niên, hoa hồng giới thiệu, cân nhánh và các chương trình “tri ân” trị giá từ vài trăm triệu đến hơn 2 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời tạm giữ ba đối tượng liên quan đến dấu hiệu “Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh đa cấp ”.

Vụ án đang được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.