"Emily Bông" trong đường dây lừa đảo 2.000 tỷ đồng là ai?

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia liên quan đến gần 100 bị can là người Việt Nam, chiếm đoạt khoảng 2.000 tỷ đồng của nhiều bị hại trong cả nước.

Nhóm lừa đảo xuyên quốc gia này vừa bị Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Bộ Công an và công an nhiều địa phương bắt giữ sau thời gian dài theo dõi, xác minh. Nhiều người trong số này bị bắt giữ ngay khi vừa nhập cảnh vào Việt Nam.

Cơ quan Công an xác định Phan Đình Thịnh (SN 1995) và Lê Thị Trà (SN 1999), cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An là 2 trong số những đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm lừa đảo nói trên.

Theo tin tức trên cổng thông tin VKSND tỉnh Nghệ An, băng nhóm này có 2 chi nhánh với trụ sở đặt ở tại các nước Myanmar và Philippines.

Công ty lừa đảo Galaxy, được thành lập vào đầu năm 2022, trụ sở của công ty Galaxy được thay đổi nhiều lần nhằm tránh sự theo dõi, kiểm tra của lực lượng chức năng. Trụ sở công ty có nơi làm việc, nơi sinh hoạt và nghỉ ngơi dành cho nhân viên.

Mỗi nhân viên khi đến làm việc tại Công ty lừa đảo được đặt cho một tên gọi khác riêng biệt (để né tránh sự phát hiện và xử lý của cơ quan chức năng) và đều được ký hợp đồng lao động, với mức lương mỗi tháng từ 25.000.000-45.000.000 đồng, ngoài ra sẽ được chia phần trăm nếu trực tiếp lừa được bị hại.

Sau đó, Công ty có kịch bản bằng tiếng Việt do người Trung Quốc đưa xuống cho toàn bộ nhân viên nghiên cứu để thực hiện.

Gần 100 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia bị bắt giữ. (Ảnh: Cơ quan công an)

Các phương thức, thủ đoạn mà tổ chức này sử dụng chủ yếu dưới hai hình thức: Kịch bản lừa đảo việc làm qua mạng xã hội (mời gọi bị hại thực hiện các “nhiệm vụ online” để nhận tiền hoa hồng, từ đó tạo niềm tin và dụ dỗ nạp tiền với cam kết lợi nhuận cao rồi chiếm đoạt) và kịch bản lừa đảo tình cảm - kết bạn, hẹn hò (nhắm vào phụ nữ lớn tuổi, đã ly hôn hoặc có vấn đề trong hôn nhân, sau khi tạo lòng tin thì bịa ra các tình huống trúng thưởng, cần nộp phí, nạp tiền để nhận quà… và chiếm đoạt tài sản).

Bằng thủ đoạn trên và sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của những bộ phận trong công ty, nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại đến khi bị hại hết tiền, không thể vay mượn tiền để chuyển được nữa hoặc đến khi bị hại nhận ra bị lừa đảo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp công an lấy lời khai của các đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. (Ảnh: Cơ quan công an)

Toàn bộ các đối tượng tham gia tổ chức tội phạm trong công ty Galaxy - do các đối tượng người Trung Quốc và “Emily Bông” cầm đầu, điều hành đã cấu kết chặt chẽ với nhau theo một hệ thống tổ chức phân cấp, chuyên nghiệp, có sự phân công vai trò cụ thể giữa các bộ phận.

Với cách thức, thủ đoạn như trên, nhóm tổ chức tội phạm này thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo các nạn nhân là người Việt Nam ở nhiều tỉnh, thành. Trong số nạn nhân, có trường hợp tại TP.HCM bị lừa số tiền hơn 41 tỷ đồng, một nạn nhân ở Nghệ An mất 15,4 tỷ đồng.

“Lời khai của các đối tượng là quản lý cấp cao trong đường dây cho thấy Emily Bông là một phụ nữ gốc Việt, lấy chồng ngoại quốc. Tuy nhiên, đứng sau cô ta là tập đoàn tội phạm quốc tế do gia đình chồng điều hành”, nguồn tin của Dân trí cho hay.

Cơ quan chức năng vẫn đang xác minh, truy bắt Emily Bông và những người liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này.