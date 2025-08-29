Thách thức Mỹ, quốc gia chủ chốt BRICS lên kế hoạch tăng mua dầu Nga thêm 300.000 thùng mỗi ngày, tuyên bố sẽ nhập khẩu những gì tốt nhất cho đất nước

Theo giới thương nhân, xuất khẩu dầu Nga sang Ấn Độ sẽ tăng trong tháng 9 khi các nhà sản xuất Nga giảm giá bán.

Reuters dẫn lời 3 nguồn tin từ các công ty giao dịch dầu cho biết, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ dự kiến sẽ tăng nhập khẩu dầu Nga thêm 10-20% trong tháng 9 so với tháng 8, tương đương thêm 150.000-300.000 thùng/ngày.

Nga có thêm nguồn dầu xuất khẩu trong tháng tới do nhiều nhà máy lọc dầu phải ngừng hoạt động theo kế hoạch hoặc bị hư hại ngoài ý muốn. Ukraine gần đây đã tấn công 10 cơ sở lọc dầu, làm gián đoạn tới 17% công suất chế biến của Nga.

Trong 20 ngày đầu tháng 8, Ấn Độ nhập khẩu trung bình 1,5 triệu thùng dầu thô từ Nga mỗi ngày, tương đương tháng 7 và thấp hơn một chút so với mức trung bình 1,6 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm, theo dữ liệu của Vortexa.

Khối lượng này chiếm khoảng 1,5% nguồn cung toàn cầu, đáp ứng 40% nhu cầu dầu của nước này. Ngoài Ấn Độ, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ cũng là những khách hàng lớn của dầu Nga.

Kể từ khi phương Tây áp đặt trừng phạt Nga sau cuộc xung đột Ukraine năm 2022, Ấn Độ nổi lên thành khách hàng mua dầu vận chuyển bằng đường biển lớn nhất của Nga, tận dụng nguồn cung dầu giá rẻ này để giảm chi phí cho các nhà máy lọc dầu.

Tuy nhiên, động thái này khiến New Delhi chịu nhiều chỉ trích từ phương Tây. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nâng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Ấn Độ lên 50%, có hiệu lực từ 27/8, đồng thời cáo buộc New Delhi “trục lợi” từ dầu thô Nga.

Đáp lại, Ấn Độ khẳng định sẽ tiếp tục đối thoại nhằm tháo gỡ vấn đề thuế quan. Ấn Độ cũng cáo buộc phương Tây áp dụng “tiêu chuẩn kép”, khi bản thân Mỹ và EU vẫn chi hàng tỷ USD mua hàng hóa Nga.

Trả lời phỏng vấn tở Izvestia (Nga), Đại sứ Ấn Độ tại Moscow cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục mua hàng, tùy thuộc lợi ích tài chính. Ấn Độ nhập khẩu những gì tốt nhất cho đất nước mình”.

Hiện cả Nga và Ấn Độ đều là các quốc gia chủ chốt của BRICS.﻿

Theo Reuters﻿