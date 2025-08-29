Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vốn hóa Thế Giới Di Động (MWG) lập kỷ lục mới sau khi hé lộ loạt kế hoạch khủng

Bên cạnh tình hình kinh doanh tăng trưởng tích cực, các kế hoạch trong chiến lược đến 2030 mới được hé lộ gần đây của MWG cũng đem đến nhiều kỳ vọng cho nhà đầu tư.

Sau 3 phiên tăng mạnh liên tiếp, cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động đã leo lên lập đỉnh mới với thị giá 77.300 đồng/cp. Tính từ đầu tháng 7 đến nay, MWG đã tăng hơn 20% thị giá, qua đó đẩy vốn hóa thị trường lập kỷ lục hơn 114.000 tỷ đồng. Đà tăng của cổ phiếu được hỗ trợ bởi tình hình kinh doanh khởi sắc.

Quý 2/2025 với doanh thu thuần đạt 37.620 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ 2024. Sau khi trừ chi phí, MWG lãi sau thuế 1.658 tỷ đồng, tăng hơn 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức lợi nhuận cao kỷ lục mà doanh nghiệp bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài ghi nhận trong một quý kể từ khi hoạt động.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 73.755 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 3.205 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 54% so với cùng kỳ 2024. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp đã thực hiện gần một nửa kế hoạch doanh thu và hoàn thành 66% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Bên cạnh tình hình kinh doanh tăng trưởng tích cực, các kế hoạch trong chiến lược đến 2030 mới được hé lộ gần đây của MWG cũng đem đến nhiều kỳ vọng cho nhà đầu tư. Ban lãnh đạo MWG chia sẻ tầm nhìn về tiềm năng tăng trưởng 5 năm tiếp theo với đích đến là IPO cả 2 trụ cột là MW (Điện thoại – Điện máy) và Bách hóa xanh (BHX).

Theo báo cáo mới đây, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đánh giá đây là mục tiêu và chiến lược đúng đắn để thúc đẩy việc hình thành đội ngũ lãnh đạo kế thừa phù hợp và tâm huyết, góp phần xây dựng chính sách đãi ngộ phù hợp gắn liền với sự thành công của từng mảng kinh doanh. Bộ phận phân tích này dự báo MWG có thể tăng trưởng kép 13% về doanh thu và 20% về lợi nhuận cho trong giai đoạn 2026-2030.

Trong đó, MW bước vào giai đoạn tăng trưởng bằng “chất” với 4 trụ cột chính là: (i) tối ưu hoá nền tảng hiện hữu thông qua cải thiện chất lượng dich vụ, không cạnh tranh về giá, xây dựng văn hoá làm chủ của nhân viên và “familyship” với đối tác kinh doanh; (ii) cung cấp dịch vụ trọn đời; (iii) phát triển SuperApp – nền tảng đa dịch vụ; và (iv) mở rộng ra khu vực, bắt đầu với EraBlue trở thành nhà bán lẻ Điện máy số 1 tại Indonesia, hướng tới mục tiêu 500 cửa hàng và IPO.

Với BHX, chuỗi đang tăng trưởng thần tốc, nhanh chóng mở rộng để chiếm lĩnh thị phần từ thị trường bán lẻ với quy mô lên đến 60 tỷ USD với 3 mục tiêu chính: (i) tăng trưởng mạnh cả 2 kênh online và offline; (ii) đảm bảo chất lượng hàng hoá; và (iii) cải thiện biên lợi nhuận. Ban lãnh đạo cho biết BHX sẽ mở rộng bình quân 1.000 cửa hàng/năm trong thời gian tới và có thể sẽ “Bắc tiến” từ năm 2026.

Ngoài ra, MWG còn có kế hoạch mua 10 triệu cổ phiếu quỹ đã được Đại hội cổ đông thường niên 2025 thông qua. Tuy nhiên, do quy định hiện hành yêu cầu mua cổ phiếu quỹ phải cách đợt phát hành ESOP gần nhất tối thiểu 6 tháng nên việc mua cổ phiếu quỹ có thể sẽ dời lại vào quý 4 năm nay và công ty cũng chia sẻ giá mua tối đa có thể lên đến 100.000 đồng/cp.

Hà Linh

Nhịp Sống Thị Trường

