2 lần “hô đáy" của ông Nguyễn Duy Hưng trong năm 2025

Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch SSI được biết đến là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Những đánh giá, nhận định của ông về thị trường thường được nhà đầu tư chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn về chứng khoán.

Thực tế, ông Nguyễn Duy Hưng rất tích cực chia sẻ về những câu chuyện đầu tư nói chung và chứng khoán nói riêng trên mạng xã hội. Thậm chí, Chủ tịch SSI còn thẳng thắn chia sẻ góc nhìn trực diện vào thị trường chứng khoán ở những thời điểm rất nhạy cảm.

Điển hình như phiên 16/12 vừa qua, ông Nguyễn Duy Hưng đã có chia sẻ trên trang facebook cá nhân sau khi thị trường có nhịp giảm 100 điểm từ đỉnh gần nhất. “Khi mức tăng dồn vào một vài cổ phiếu lớn, nhiều cổ phiếu đang ở mức định giá rất thấp!”, Chủ tịch SSI nhận định.

Rất trùng hợp, thị trường chứng khoán Việt Nam ngay lập tức có phiên hồi phục mạnh, giải toả áp lực cho nhà đầu tư. VN-Index tăng hơn 2%, mạnh nhất Châu Á trong ngày 16/12 và cũng là mức tăng mạnh nhất của chỉ số trong vòng 1 tháng trở lại đây. Điểm tích cực là sắc xanh lan toả rộng, không còn cục bộ trên một vài cổ phiếu trụ, thanh khoản cũng có dấu hiệu cải thiện.

Đây không phải lần đầu tiên thị trường biến động “khớp” với nhận định của ông Nguyễn Duy Hưng. Còn nhớ vào ngày 9/4 năm nay, giữa lúc thị trường chứng khoán lao dốc trước lo ngại về thuế quan, Chủ tịch SSI cũng đã có chia sẻ đáng chú ý. “Thuế quan tác động tiêu cực nhưng không có lý do gì thị trường phản ứng như tận tế, đã đến lúc bắt đáy!”, ông Nguyễn Duy Hưng nhận định.

Thời điểm đó, thị trường cũng phản ứng tích cực sau nhịp rơi mạnh hiếm có trong lịch sử. Lực cầu bắt đáy đưa hàng hoạt cổ phiếu thoát sàn, dù không thể đảo chiều ngay trong phiên nhưng mức giảm đã thu hẹp đáng kể. Đây cũng là bàn đạp để thị trường hồi chữ “V” ngay sau đó. VN-Index nhanh chóng lấy lại những gì đã mất và bắt đầu hành trình chinh phục các mốc đỉnh mới.

Nhìn chung, nhận định của ông Nguyễn Duy Hưng là góc nhìn cá nhân về thị trường. Với trình độ chuyên môn, tầm hiểu biết và kinh nghiệm dày dặn trên thị trường của Chủ tịch SSI, đây là luồng thông tin đáng tham khảo đối với nhà đầu tư nhưng không phải là yếu tố quyết định. Bởi, bất kỳ ai cũng không dám tự tin sẽ dự báo chính xác biến động của thị trường trong ngắn hạn.

Ở thời điểm hiện tại, thị trường chứng khoán đang trong giai đoạn có xác xuất tăng điểm cao, thường kéo dài từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau (theo thống kê của SSI Research). Bên cạnh đó, thị trường cũng có một số luồng thông tin hỗ trợ như việc tỷ giá hạ nhiệt sau khi Fed giảm lãi suất và nới lỏng định lượng. Lãi suất qua đêm cũng hạ nhiệt phần nào làm vơi bớt nỗi lo thanh khoản.

Về dài hạn, triển vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam được các tổ chức lớn trong và ngoài nước đánh giá cao. Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP hai chữ số trong giai đoạn 2026–2030, được hỗ trợ bởi cải cách cơ cấu, dòng vốn FDI mạnh mẽ và đẩy nhanh đầu tư hạ tầng. SSI Research cho rằng những yếu tố này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững của thị trường cổ phiếu. Nhóm phân tích dự báo VN-Index có thể lên 1.920 điểm trong năm 2026.

Đồng quan điểm, trong báo cáo “Vietnam 2026 Outlook”, JPMorgan dự báo VN-Index được kỳ vọng lên 2.000 điểm trong kịch bản cơ sở; còn ở kịch bản lạc quan, chỉ số có thể tăng lên 2.200 điểm. “So với việc nâng hạng thị trường, cải cách kinh tế có tác động lớn hơn nhiều tới nền tảng cơ bản của thị trường chứng khoán”, các chuyên gia tại JPMorgan nhận định.

Lạc quan hơn, trong bức thư gửi nhà đầu tư mới đây, ông Petri Deryng, người đứng đầu Pyn Elite Fund, đã quyết định nâng mục tiêu VN-Index lên 3.200 điểm vào năm 2028. Mục tiêu chỉ số mới 3.200 điểm được Pyn Elite Fund xây dựng trên giả định tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân khoảng 18–20% trong những năm tới.