Chứng khoán gay cấn với pha 'cua gắt' gần 60 điểm

Thị trường chứng khoán trải qua một phiên giao dịch đầy kịch tính khi VN-Index điều chỉnh trong buổi sáng, rồi đảo chiều tăng tốc trong phiên chiều, tạo nên biên độ dao động gần 60 điểm. Từ vùng đáy quanh 1.630 điểm, chỉ số có lúc leo thẳng lên 1.688 điểm trước khi chốt phiên tại 1.679,18 điểm, tăng 33,17 điểm và chính thức cắt đứt chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp.

Không có thông tin hỗ trợ đột biến, thị trường đảo chiều với thanh khoản đột biến . Sau thời gian điều chỉnh, nhiều cổ phiếu đã lùi sâu về vùng giá thấp nhất trong vài tháng trở lại đây, kích hoạt lực cầu bắt đáy nhập cuộc.

Các mã trụ cột “họ Vin”, VPL bứt phá mạnh và đóng cửa ở mức giá trần, trở thành điểm tựa quan trọng cho chỉ số. VRE và VHM cũng đồng loạt tăng trên 2%, góp phần kéo VN-Index thoát khỏi vùng đáy trong ngày.

Lực cầu bắt đáy cùng vai trò dẫn dắt của nhóm cổ phiếu họ Vin, đặc biệt là VPL, đã giúp thị trường chấm dứt chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp.

Ngược lại, VIC dù có thời điểm tăng bùng nổ hơn 5% trong đầu phiên chiều nhưng nhanh chóng chịu áp lực chốt lời, thu hẹp đà tăng và đóng cửa quanh tham chiếu. Việc VIC không tăng “tận lực” khiến chỉ số phải trả lại một phần điểm số so với đỉnh trong ngày, song không làm gián đoạn xu hướng hồi phục chung.

Bên cạnh nhóm Vin, dòng tiền còn lan tỏa mạnh sang các nhóm ngân hàng và chứng khoán. HDB, EIB tăng trần; TCB, MBB, VPB, CTG tăng 2-4%. Nhóm chứng khoán ghi nhận SSI, VND, VIX, VCI tăng mạnh, đóng vai trò khuếch đại nhịp hồi của thị trường.

Tuy nhiên, điểm trừ với nhóm chứng khoán ghi nhận với “tân binh” VCK của Chứng khoán VPS. VCK giảm hơn 15% xuống 50.800 đồng/cổ phiếu. Hơn 14,8 triệu cổ phiếu đã “sang tay” ngay trong phiên đầu chào sàn. VPX của Chứng khoán VPBankS cũng có diễn biến bất ngờ, từ chỗ giảm sàn trong phiên sáng, đảo chiều ngoạn mục tăng 1,4% khi đóng cửa. VPX cũng khiến nhiều nhà đầu tư “lướt sóng” thất vọng khi mua IPO.

Sự phân hóa bắt đầu xuất hiện ngay trong phiên hồi phục mạnh. Đáng chú ý, cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai giảm sàn sau chuỗi tăng nóng trước đó.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 33,17 điểm (2,02%) lên 1.679,18 điểm. HNX-Index tăng 5,71 điểm (2,29%) lên 255,08 điểm. UPCoM-Index giảm 0,25 điểm (0,21%) xuống 118,3 điểm. Thanh khoản tăng mạnh, giá trị giao dịch HoSE hơn 24.450 tỷ đồng.