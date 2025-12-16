Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một cổ phiếu lớn bất ngờ được tự doanh CTCK "gom" mạnh trong phiên 16/12

16-12-2025 - 17:24 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK mua ròng 478 tỷ đồng trên HOSE.

Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 16/12 về quanh 1.630 điểm. Thanh khoản thấp trong phiên sáng thể hiện áp lực cung thấp, khi nhiều nhóm mã sau giai đoạn giảm giá mạnh đã về vùng quá bán ngắn hạn trong phiên trước. Thị trường sau đó phục hồi tốt với lực cầu gia tăng, thanh khoản tăng tốt khi giá hồi phục. Đóng cửa, VN-Index tăng 33,17 điểm (+2,02%) lên mức 1.679,18 điểm. Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN quay xe bán ròng khoảng 75 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

﻿Cụ thể, FPT được mua ròng mạnh nhất với giá trị 87 tỷ đồng, theo sau là EIB (75 tỷ), VIC (59 tỷ), HPG (57 tỷ), VPB (30 tỷ), ACB (28 tỷ), MSN (27 tỷ), DGC (26 tỷ), VHM (24 tỷ) và MBB (23 tỷ đồng) – đều nằm trong nhóm được tự doanh CTCK mua ròng tích cực.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại MWG với giá trị -32 tỷ đồng, tiếp theo là CII (-21 tỷ), SSI (-5 tỷ), CTG (-5 tỷ) và PVD (-4 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như VIB (-3 tỷ), BSR (-2 tỷ), GEX (-2 tỷ), FUEVFVND (-2 tỷ) và HSG (-1 tỷ đồng).

Tuệ Giang

markettimes.vn

