Chứng khoán Bảo Minh sử dụng 1.250 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ như thế nào?

CTCP Chứng khoán Bảo Minh (BMSC, mã: BMS, sàn UPCoM) vừa công bố thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.



Cụ thể, BMSC sẽ sử dụng 1.250 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

Nguồn: BMS

Theo đó, BMSC không dự kiến dùng 400 tỷ đồng để thanh toán nợ như đã công bố trước đó. Lý do là bởi các khoản nợ vay theo các Giấy nhận nợ (còn số dư nợ) đính kèm Hợp đồng tín dụng hạn mức số 0700/HĐTD/9609619 ngày 10/06/2025 (theo phương án sử dụng vốn chỉ tiết được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 33/2025-BMSC/NQ-HĐQT ngày 29/07/2025) đã đến hạn thanh toán trước thời điểm giải tòa số tiền thu được từ đợt chào bán trên.

Ngày 9/12 vừa qua, Chứng khoán Bảo Minh đã phân phối toàn bộ 125 triệu cổ phiếu cho 11 nhà đầu tư trong đó có 7 doanh nghiệp và 4 cá nhân. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sau đợt chào bán, 11 nhà đầu tư này nắm giữ tổng cộng 61,86% vốn điều lệ BMS. Trong đó bà Trương Thị Thanh Trúc sở hữu 15,15% vốn, qua đó là cổ đông lớn của Chứng khoán Bảo Minh. 10 nhà đầu tư còn lại sở hữu dưới 5% vốn điều lệ.

Nguồn: BMS

Hoàn thành đợt phát hành này, Chứng khoán Bảo Minh tăng vốn điều lệ lên mức hơn 2.039 tỷ đồng.

Trong diễn biến khác, Chứng khoán Bảo Minh thông báo thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 vào sáng 10/1/2026. Danh sách cổ đông đã được chốt ngày 8/12/2025.

Đáng chú ý, HĐQT BMS trình cổ đông thông qua việc tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu của công ty trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) theo nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 hồi tháng 4.

HĐQT Chứng khoán Bảo Minh cho biết, công ty đã và đang triển khai các thủ tục theo quy định để đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại HoSE. Hiện công tác chuẩn bị hồ sơ và làm việc với các đơn vị liên quan vẫn được tiếp tục thực hiện. Một số thủ tục đang trong quá trình hoàn thiện và sẽ được báo cáo tại các cuộc họp tiếp theo của ĐHĐCĐ.

Về vấn đề nhân sự, đại hội sẽ miễn nhiệm 1 thành viên HĐQT và 2 thành viên Ban Kiểm soát theo đơn từ nhiệm cá nhân. Ngược lại, đại hội sẽ bầu bổ sung các thành viên thay thế.

Cụ thể, ông Đỗ Văn Hạ từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT vì lý do công tác. Được biết, ông Hạ được bầu làm Thành viên HĐQT độc lập BMS từ tháng 4/2023.

Hai thành viên Ban Kiểm soát là bà Mộc Thị Lan Uyên và bà Trương Thị Bích Ngân cùng nộp đơn từ nhiệm. Trong đó bà Lan Uyên được bầu vào Ban kiểm soát từ tháng 4/2022 còn bà Bích Ngân được bầu vào tháng 4/2023. Cả hai vị này đều có trình độ Cử nhân Kế toán - kiểm toán.

Ngoài ra, đại hội sẽ thông qua tời trình về Điều lệ Tổ chức và Hoạt động; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS.



